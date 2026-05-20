Zo snel slaat breinrot toe bij gebruik van AI, volgens de wetenschap

Even snel een vraag stellen aan OpenAI, een tekst laten schrijven door een chatbot of een rekensom overlaten aan kunstmatige intelligentie: het is voor veel mensen inmiddels doodnormaal. Maar volgens wetenschappers hangt daar een stevig prijskaartje aan.

Onderzoekers van Massachusetts Institute of Technology, University of Oxford en University of California ontdekten dat je hersenen al na ongeveer tien minuten afhankelijk worden van AI-hulp.



Voor het onderzoek werden proefpersonen verdeeld in twee groepen. De ene groep moest zelfstandig lees- en rekenopdrachten maken. De andere groep kreeg hulp van een chatbot die draaide op het GPT-5-model van OpenAI. Halverwege haalden onderzoekers die hulp onverwachts weg.

En toen ging het helemaal mis voor de deelnemers die op AI vertrouwden. Hun prestaties kelderden vrijwel direct. Dit was duidelijk te zien aan hun scores, die ongeveer 20 procent lager uitvielen dan bij de proefpersonen die alles zelf hadden opgelost. Ook sloegen ze bijna twee keer zo vaak vragen over in plaats van zelf door te puzzelen.



De conclusie is pijnlijk duidelijk: wie AI al het zware denkwerk laat doen, verliest sneller de motivatie om zelf moeilijke problemen op te lossen.

De grootste problemen ontstonden bij deelnemers die complete antwoorden lieten genereren. Mensen die AI gebruikten als hulpmiddel, bijvoorbeeld voor hints of een zetje in de goede richting, deden het aanzienlijk beter.

De onderzoekers waarschuwen dat dit grote gevolgen kan hebben voor scholen en werkplekken, waar kritisch denken juist cruciaal is.

Reacties

19-05-2026 11:51:48 Emmo

Misschien een kwestie van oorzaak en gevolg: Was de breinrot al in potentie aanwezig vóórdat van AI gebruik gemaakt werd?

20-05-2026 09:44:07 Yanuqa

S Ik gebruik AI ook wel (Gemini), maar alleen voor informatie over bijvoorbeeld medicijnen voor mijn dieren, en welk materiaal het beste is voor mijn tekeningen. Ik zal nooit dingen die ik zelf kan doen, laten uitvoeren door AI

