Dronken man mist laatste trein en loopt 40 kilometer naar huis in Hoorn

De zoektocht naar een vermiste man uit Hoorn eindigde afgelopen weekend bij zijn eigen voordeur. Nadat hij de laatste trein naar Hoorn had gemist, besloot hij 40 kilometer naar huis te lopen zonder dit aan zijn vrouw te laten weten.



De politie begon zondagochtend een zoektocht naar de man nadat zijn echtgenote hem als vermist had opgegeven. Hij was zelf niet bereikbaar, omdat zijn telefoon uitstond.



De man was zaterdag op bezoek geweest bij een kennis in Anna Paulowna, maar niet thuisgekomen. De kennis wist alleen dat hij na zijn bezoek dronken naar het treinstation was gefietst op een ov-fiets om daar de laatste trein naar Hoorn te halen.



De politie zocht langs bermen, sloten, water en op het station van Anna Paulowna. Agenten in Hoorn hebben ook nog gezocht in de buurt van het treinstation daar. De politie hield er rekening mee dat de man mogelijk in slaap was gevallen en in Nijmegen was beland.



Na een paar uur zoeken werd de politie gebeld door de echtgenote van de man. Hij had 's nachts de laatste trein gemist en besloot toen om naar zijn huis in Zwaag, in de gemeente Hoorn, te lopen. In acht uur tijd had hij 40 kilometer afgelegd. "Hij kwam in ieder geval weer nuchter thuis", schrijft een wijkagent.

15-05-2026 10:41:26 allone

Oudgediende



Gezonde wandeling

