Moederpoes komt met één kitten bij asiel binnen en vertrekt als moeder van zeven

Een jonge moederpoes die met één piepklein katje werd binnengebracht bij een dierenopvang, is in korte tijd uitgegroeid tot zorgzame mama van in totaal zeven kittens. De poes was als zwerfkat gevonden en naar een lokaal asiel gebracht, waar al snel duidelijk werd dat ze niet alleen heel lief was, maar ook nog genoeg melk en geduld had voor meer kleintjes.Omdat het asiel tegelijkertijd een aantal moederloze kittens opving, besloten de medewerkers te testen of de poes hen ook wilde accepteren. Dat gebeurde vrijwel direct: de extra kittens werden zonder aarzeling door haar gewassen, tegen zich aangetrokken en meegevoed, alsof het haar eigen kinderen waren. Zo veranderde één kwetsbaar gezinnetje in een grote, hechte kattenfamilie van zeven kittens, die nu veilig kunnen opgroeien tot ze oud genoeg zijn om te worden geadopteerd.