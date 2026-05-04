Zwitserse vrouw krijgt hoogste straf ooit voor te hard rijden, zonder ooit te zijn geflitst
Zonder ooit te zijn geflitst of aangehouden kreeg een Zwitserse vrouw (25) een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vier jaar voor meerdere ernstige snelheidsovertredingen. Ze komt zelfs niet in aanmerking voor vervroegde vrijlating.
Zwitserland is, samen met Noorwegen, een land dat dit soort gedrag zeer serieus neemt, ook op de snelwegen. De Zwitsers leggen al jaren zware boetes op voor snelheidsovertredingen, waarvan sommige veel media-aandacht in het buitenland krijgen. In Nederland zijn we bijvoorbeeld niet gewend aan gevangenisstraffen voor te hard rijden.
Een recente uitspraak in een Duitstalig kanton in Zwitserland was bijzonder opvallend. De jonge bestuurster had het wel erg bont gemaakt, maar ze werd nooit van de weg geplukt door de politie of gefilmd door een snelheidscamera.
Hoe kon de politie dan haar acties vaststellen? De vrouw, afkomstig uit het kanton Glarus in Oost-Zwitserland, werd voor de rechter gedaagd nadat de politie per toeval stuitte op haar video’s, meldt de krant Tages-Anzeiger
.
Ze had eerder een rechtszaak aangespannen tegen haar ex-partner en voor het onderzoek kreeg de politie in 2024 toegang tot haar telefoon. Daarop vonden ze video’s waarop te zien was hoe ze met 238 km/u over een Zwitserse snelweg reed in de auto van haar vader, soms met één voet uit het raam.
In totaal werden zo zeven ernstige snelheidsovertredingen vastgelegd. De rechter legde haar de maximale straf op: vier jaar gevangenisstraf. Vooral dat ze zichzelf filmde met een snelheid van 238 km/u in een zone waar een maximumsnelheid van 110 km/u geldt, werd haar zwaar aangerekend.
Wie in Zwitserland de maximumsnelheid met een grote marge overschrijdt, kan automatisch twee jaar het rijbewijs kwijtraken. Afhankelijk van het kanton is een psychologisch onderzoek verplicht.
„Ik denk dat dit de zwaarste straf is die ooit is opgelegd voor een geval van roekeloos rijden”, vertelde een Zwitserse advocaat aan het Zwitserse dagblad.
aan.