In Livorno zijn hondenbezitters verplicht om urine van hun huisdier af te wassen: boetes tot 500 euro

De stad Livorno aan de Toscaanse kust heeft nieuwe regels ingevoerd voor hondenbezitters: vanaf nu zijn zij verplicht de urine van hun huisdier op openbare plaatsen af ​​te wassen, anders riskeren zij een boete van maximaal €500.



De beslissing werd genomen door de burgemeester van de stad, Luca Salvetti, na talrijke klachten van bewoners over de penetrante geur, met name in parken en speeltuinen, schrijft The Guardian.



Volgens de nieuwe regels moeten eigenaren waterflessen of sproeiers bij zich hebben om stoepen, banken en zelfs de wielen van geparkeerde auto's en scooters schoon te maken. Honden mogen ook niet hun behoefte doen in de buurt van deuren en ramen van gebouwen, waaronder de ingangen van winkels, kantoren en woongebouwen.



De gemeenteraad benadrukt dat de openbare ruimte een gedeelde hulpbron is, die beschermd moet worden om de netheid, hygiëne en leefbaarheid in de stad te waarborgen.



Ambtenaren zeiden dat de nieuwe regels een reactie waren op "talrijke klachten van bewoners over geur- en hygiëneproblemen" veroorzaakt door rondslingerende uitwerpselen van dieren in gebieden die vaak door volwassenen en kinderen worden bezocht. De stad heeft ook een aanzienlijke toename gezien van het aantal huisdieren, waaronder honden.



De beperkingen gelden van 20 mei tot en met 31 oktober, een periode waarin het probleem door de hitte en het gebrek aan regen het meest merkbaar is.



De regels gelden voor iedereen die met een hond wandelt, zowel eigenaren als hondenuitlaters, en overtreders riskeren boetes variërend van €25 tot €500.



Er zijn al maatregelen getroffen met betrekking tot de inzameling van vast afval: voetgangers zijn verplicht om afvalzakken bij zich te dragen en gemeentelijke diensten kunnen steekproeven uitvoeren.

Reacties

03-05-2026 10:29:29 Sjaak

Een luier voor de hond wordt hier nog de oplossing.

03-05-2026 11:52:10 omabep

Ik begrijp het goed. Ik kan ook geen gebruik van mijn kleine achtertuin maken, omdat mijn buurvrouw daar 5 honden uitlaat.

