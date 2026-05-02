Klopjacht op ontsnapte zebra neemt bijzondere wending: het blijkt een heel ander dier

Grote paniek in een dierentuin in Armenië, waar een zebra was ontsnapt en door de straten rende. Althans, dat is wat de dierentuin dacht. Want al snel bleek dat het helemaal niet om een zebra, maar om een geverfde ezel ging.De politie van de hoofdstad Jerevan ontving vrijdag een bijzonder telefoontje: er was een zebra ontsnapt. Hij rende inmiddels door de drukke straten. En dus ging de politie er snel op af om het dier te vangen.Maar al snel werd duidelijk dat de dierentuin in een grap was getrapt. Het was namelijk helemaal geen zebra, maar een geverfde ezel. De dierentuin kan niet lachen om de actie. „Een mislukte grap”, zo noemt een woordvoerder het incident.Het dier was geverfd voor een lollige video, maar de dierentuin neemt het incident wel degelijk serieus. Verf kan namelijk giftig zijn en gezondheidsproblemen veroorzaken bij dieren, waarschuwt de woordvoerder.