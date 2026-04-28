Terwijl tankers omkeren, vaart Russisch megajacht met zwembad ‘gewoon’ door Straat van Hormuz
Terwijl bijna alle schepen de Straat van Hormuz mijden vanwege de spanningen in de regio voer het Russische superjacht Nord van meer dan 500 miljoen dollar gewoon door. Het luxeschip dook dit weekend op in de strategische zeestraat, ondanks de blokkade.
Het 142 meter lange luxejacht Nord
van de gesanctioneerde Russische miljardair Alexey Mordashov voer afgelopen weekend van Dubai naar Muscat in Oman. Dat blijkt uit gegevens van het platform MarineTraffic.
Het schip, met aan boord onder meer een zwembad, een onderzeeër en een helikopterplatform, is een van de weinige privévaartuigen die de zeestraat de afgelopen maanden zijn gepasseerd.
Eigenaar Mordashov is voorzitter van staalbedrijf Severstal. Volgens Forbes bedraagt zijn vermogen ongeveer 37 miljard dollar. Het is niet duidelijk of hij zelf aan boord was toen de Nord door de Straat van Hormuz voer.
Onder meer het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en de Europese Unie hebben aan Mordashov sancties opgelegd sinds de Russische invasie van Oekraïne in 2022. Hongkong en de Malediven namen het jacht eerder niet in beslag, ondanks oproepen van westerse landen om zijn bezittingen te bevriezen.
Voor het conflict voeren gemiddeld 150 tot 180 schepen per dag door de Straat van Hormuz, een van de drukste en belangrijkste zeeroutes ter wereld. Iran laat sinds april nog maar selectief zo’n 15 schepen per dag door, nadat de Amerikaanse president Donald Trump een Amerikaanse blokkade tegen Iraanse havens aankondigde.
