Franse tiener riskeert 2 jaar cel om likken rietje in Singapore

Een Franse tiener die studeert in Singapore, dreigt daar jaren de cel in te gaan. De jongen likte aan een rietje bij een drankautomaat en stopte het daarna terug. Hij deelde zelf beelden van zijn daad online.De 18-jarige Didier Gaspard Owen Maximilien deelde op Instagram een video waarop te zien is dat hij aan het rietje likt. 'Deze stad is niet veilig', schreef hij erbij. Het rietje stak hij vervolgens terug in de bak met rietjes.Het bedrijf dat de automaat beheert, iJooz, heeft aangifte tegen hem gedaan. Daarom hangt hem nu een celstraf van maximaal twee jaar boven het hoofd. Hij wordt aangeklaagd voor baldadigheid en verstoring van de openbare orde. Mogelijk moet hij ook ruim 1300 euro aan boete betalen, schrijft de BBC.Het lik-incident vond begin vorige maand plaats. iJooz heeft intussen alle 500 plastic rietjes bij de automaat vervangen en het apparaat grondig gereinigd.Volgens de BBC studeert Maximilien bedrijfskunde in Singapore. Zijn school is ook een onderzoek gestart naar de jongen. Zijn ouders zouden intussen naar Singapore gevlogen zijn om hem te steunen bij de zaak. Op 22 mei is er een hoorzitting.In een community voor inwoners van Singapore op Reddit wordt schande gesproken over de daad van Maximilien. "Neem zijn studentenvisum af en stuur 'm naar huis met een dikke boete", suggereert iemand. Er wordt zelfs opgeroepen om hem te veroordelen tot stokslagen.