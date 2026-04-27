Vrouw in Australië zakt door toilet en zit urenlang vast in de uitwerpselen

Een vrouw die tijdens een autorit met haar gezin door de Australische outback dringend naar het toilet moest, is in een bijzonder hachelijke situatie beland. Ze ging naar het toilet, maar dat stortte plots in. De arme vrouw zat drie uur lang vast in de uitwerpselen. Dat meldt de BBC.De vrouw was samen met haar echtgenoot en hun twee kinderen na een reis naar familie in Darwin onderweg naar huis in Canberra, toen het gezelschap stopte bij een wegtoilet bij de Henbury Meteorites Conservation Zone, zo’n 145 km ten zuidwesten van het afgelegen stadje Alice Springs.Het ging om een eenvoudig toilet, zoals gebruikelijk in de Australische outback: een wc zonder doorspoelsysteem en eigenlijk alleen een bril boven een diepe put waarin alle uitwerpselen opgevangen worden.Toen de vrouw haar behoefte deed op het toilet, ging het mis. De constructie zakte in en de Australische zat vervolgens tot haar middel vast in de uitwerpselen. Ze kon uiteindelijk na drie uur gered worden.