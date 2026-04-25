Wonderboom filtert 98 procent van microplastics uit water

Microplastics vervuilen het drinkwater in Europa, en dat is een gevaar voor de gezondheid. Maar nu blijkt uit onderzoek dat een eeuwenoude zuiveringstechniek wel eens een oplossing zou kunnen bieden voor dit probleem. De ‘wonderboom’ Moringa werd in het oude Egypte al gebruikt om water te steriliseren. Een nieuwe studie toont aan dat de zaden van deze boom hier nog altijd toe in staat zijn, schrijft nieuwssite Euronews.Kleine plasticdeeltjes komen op talloze manieren in het (drink)water terecht. Via autobanden, verf, textiel en oude plastic verpakkingen. Al die kleine plasticdeeltjes hopen zich al tientallen jaren op, waardoor er een groeiend gezondheidsrisico ontstaat.De EU heeft daarom in 2024 de monitoringprotocollen voor microplastics in drinkwater strenger gemaakt. Maar onderzoekers waarschuwden al eerder dat minuscule deeltjes, die weer via de darmen in het bloed en de organen terecht kunnen komen, mogelijk alsnog in het water belanden.Dat heeft directe gevolgen voor de gezondheid. Microplastics worden namelijk in verband gebracht met ziektes als kanker, hartaanvallen en voortplantingsproblemen. Daarom wordt er gekeken naar filteringstechnieken om die microplastics uit het water te halen. Nu gebruiken de meeste Europese landen zowel fysische als chemische methoden om microplastics uit het water te verwijderen.En daar komt de wonderboom 'Moringa' als groen alternatief om de hoek kijken. De boom wordt al eeuwen gebruikt voor waterzuivering. Er zijn zelfs vermoedens dat de oude Egyptenaren het al gebruikten om bacteriën uit het water te halen en troebel water helderder te maken. De Moringa groeit snel, is droogtebestendig en heeft weinig water nodig. Tegelijkertijd kan de boom jarenlang leven, fungeert het ook als koolstofopslag en ondersteunt het de biodiversiteit.Een recente studie, uitgevoerd door de staatsuniversiteit van São Paulo in Brazilië, toont aan hoe effectief de zaadjes van de Moringa zijn in het filteren van water. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen aluin – aluminiumsulfaat dat nu vaak wordt gebruikt voor het filteren – en een zoutextract gemaakt van Moringa.Beide stollingsmiddelen kunnen negatieve elektrische lading neutraliseren, waardoor microplasticdeeltjes elkaar afstoten en filters ontwijken. Zodra de deeltjes zijn geneutraliseerd, klonteren ze samen tot grotere 'vlokken', die door een zandfilter kunnen worden opgevangen.Zowel aluin als Moringa verwijderde met succes 98 procent van de pvc-deeltjes uit het water. Moringa bleek zelfs betrouwbaarder te zijn, en een ander groot voordeel is dat er geen verhoogde aluminiumconcentraties in het water ontstaan, iets wat bij aluin wel het geval is.Hoewel Moringa dus zeer veelbelovend is, plaatsen de onderzoekers wel ook een aantal kanttekeningen. Een daarvan is dat er tijdens het proces opgeloste organische koolstof vrij kan komen; dit wordt uitlogen genoemd. Dat maakt het lastiger om het water vervolgens daarvan goed te zuiveren. Ook is het onduidelijk of het gebruik van Moringa ook effectief is wanneer het op grote schaal wordt toegepast. Daarom is er meer onderzoek nodig.