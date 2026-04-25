Als je dit smerige feitje hoort over zongedroogde tomaten, heb je weinig trek meer

Zin in een mediterraan hapje? Grote kans dat je ongemerkt een extra lading eiwitten binnenkrijgt via je zongedroogde tomaten. En nee, dat zijn niet alleen kruiden of olie. In vrijwel elk potje zitten namelijk ook insectenresten.

Klinkt onsmakelijk, maar als je er even over nadenkt, is het eigenlijk wel logisch. Het heeft alles te maken met hoe zongedroogde tomaten worden gemaakt. Die liggen dagenlang te drogen op open velden, vol in de zon. Zonder bescherming. Er hangen geen netten of doeken overheen, gewoon de tomaat bakkend in de natuur.



En waar zon en voedsel is, zijn ook insecten. Die kruipen, landen en knabbelen vrolijk mee. Pas daarna worden de tomaten gewassen. Maar dat betekent niet dat alles verdwenen is. Hardnekkige beestjes laten nog wel eens sporen achter in het vruchtvlees.

De regels hierover zijn helder. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bepaalt hoeveel insectendelen er maximaal in voedsel mogen zitten. Helemaal insectenvrij is praktisch onmogelijk. En ook niet per se nodig: kleine hoeveelheden vormen geen direct gezondheidsrisico.



Insecten zitten vaker in ons eten dan je denkt. Ook in bijvoorbeeld dadels worden regelmatig restjes aangetroffen. En soms eten we ze zelfs bewust. Denk aan roze koeken of fristi, die hun kleur te danken hebben aan luizenextract.

Er geldt wel een algemene richtlijn: het wordt momenteel afgeraden om meer dan 45 gram insecten per dag te eten. Dat heeft te maken met chitine, een stof uit het pantser van insecten, waarvan de effecten bij hogere inname nog niet goed onderzocht zijn.



Goed nieuws voor de twijfelaars: je proeft er niets van. Het gaat doorgaans om minuscule deeltjes, vaak alleen zichtbaar onder een microscoop.

Dus ja, die zongedroogde tomaat smaakt nog steeds naar de Mediterranee. Maar je krijgt er gratis een piepklein, onzichtbaar extra ingrediënt bij.

Reacties

25-04-2026 14:30:51 Emmo

En wat moeten de vegetariërs en veganisten onder ons nu?

25-04-2026 14:34:06 Spotcatus

Lekker! Gratis vlees! Als je hier bang voor bent dan moet je ook geen koffie meer drinken.

