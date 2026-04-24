Nieuwe dresscode in Tokio: oproep aan werkenden om korte broek te dragen vanwege energieprijzen

De autoriteiten in de Japanse hoofdstad Tokio moedigen medewerkers aan om korte broeken te dragen. Zo moet met de stijgende energieprijzen de afhankelijkheid van airconditioning worden verminderd.



De versoepeling van de kledingvoorschriften heeft deels te maken met de oorlog in het Midden-Oosten, bevestigt een ingewijde. Het conflict tussen de VS en Iran leidt tot hogere energieprijzen.



Op beelden in lokale media is te zien dat sommige ambtenaren deze week al gehoor leken te geven aan de oproep. Ze droegen korte broeken en T-shirts op hun werk.



Japan moedigt inwoners al langer aan om zich koeler te kleden in de soms snikhete zomers om zo energie te besparen. Het initiatief staat bekend als ‘Cool Biz’.



Gouverneur Yuriko Koike van Tokio wees deze maand op de verwachte energieproblemen toen ze mensen opriep zich zomers te kleden. „We moedigen ‘coole’ kleding aan die comfort vooropstelt, zoals poloshirts, T-shirts en sneakers en, afhankelijk van de functie, korte broeken.”



De stijgende energieprijzen zijn wereldwijd een grote uitdaging. Dit komt door het conflict tussen de VS en Iran, waardoor de Straat van Hormuz is gesloten. Dat is een belangrijke handelsstraat.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.