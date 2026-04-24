Mount Everest voorlopig onbeklimbaar door gletsjerbrok, vrees voor 'files'

Hoewel het piekseizoen is voor bergbeklimmers op Mount Everest kan voorlopig niemand het hoogste punt van de wereld bereiken. Een instabiel brok ijs van een gletsjer belemmert de weg. De Nepalese autoriteiten zeggen dat er weinig anders opzit dan wachten tot het ijs instort.



Er wordt gevreesd dat klimmers later in het seizoen weer in de rij moeten staan om de top te bereiken. De situatie heeft nu al tot wekenlange vertragingen geleid, schrijft de Britse omroep BBC. Het dertig meter hoge blok ijs ligt net onder Kamp 1, dat op ongeveer 6000 meter hoogte ligt. De top ligt bijna drie kilometer hoger.



Honderden klimvergunningen verleend

Volgens de Nepalese krant The Kathmandu Post hebben dit jaar ruim 400 mensen een vergunning gekregen om Mount Everest te beklimmen. Daarmee zou 2026 in de buurt komen van recordjaar 2023, toen 479 bergbeklimmers de top mochten proberen te bereiken. Dat jaar kwamen zeker zeventien klimmers om het leven.



"De vertraging in het openen van de route heeft de vrees voor mogelijke 'files' op weg naar de top verhoogd", zegt bergbeklimmer Purnima Shrestha tegen de BBC. De periode waarin de berg kan worden beklommen is beperkt. Bij vertraging moeten mensen dichter achter elkaar hun beklimming wagen.



In 2019 ging een foto de wereld over van klimmers die massaal in de rij staan om de top van Mount Everest te bereiken. Deze situatie is levensgevaarlijk door de extreme hoogte en beperkte hoeveelheid zuurstof die klimmers hebben.



Nepal heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen om het aantal bergbeklimmers en ongelukken op de beroemde berg terug te dringen. Zo is er een wet geïntroduceerd die klimmers verplicht om eerst een andere bergtop van ruim 7000 meter te beklimmen voordat ze aan de hoogste beginnen. Sinds vorig jaar krijgen sherpa's ook hulp van drones.

