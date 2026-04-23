De Neptunusfontein – in het Italiaans Fontana del Nettuno – is een van de bekendste monumenten in het historische centrum van Florence. De indrukwekkende fontein uit de zestiende eeuw staat op de beroemde Piazza della Signoria en toont de zeegod Neptunus omringd door andere figuren, uitgevoerd in wit marmer. Een vrijgezellenfeest van een 28-jarige vrouw heeft in Florence een onverwachte en dure wending gekregen. Ze werd door haar vriendinnen uitgedaagd een historisch monument te beklimmen om de geslachtsdelen van Neptunus aan te raken. De Italiaanse politie kon daar niet om lachen. De vrouw riskeert een fikse boete.Het incident vond afgelopen zaterdag plaats bij de Neptunusfontein op de Piazza della Signoria in Florence, meldt de Britse krant The Guardian. Volgens de autoriteiten klom de toeriste in de fontein en op het monument. De 28-jarige buitenlandse vrouw, van wie de nationaliteit niet bekend werd gemaakt, werd betrapt door de politie en snel van het monument verwijderd.Volgens de lokale autoriteiten vertelde ze de agenten dat haar vrienden haar tijdens haar vrijgezellenfeest hadden uitgedaagd de geslachtsdelen van Neptunus aan te raken. Er werd schade vastgesteld aan het kunstwerk. De vrouw riskeert nu een boete van ongeveer 5000 euro.De Neptunusfontein – in het Italiaans Fontana del Nettuno – is een van de bekendste monumenten in het historische centrum van Florence. De indrukwekkende fontein uit de zestiende eeuw staat op de beroemde Piazza della Signoria en toont de zeegod Neptunus omringd door andere figuren, uitgevoerd in wit marmer.

Reacties

23-04-2026 16:16:00 Spotcatus

Dat plaatje komt niet uit de verf...

23-04-2026 16:16:14 Spotcatus

Flinke boete!

23-04-2026 23:19:59 Mamsie

Kan ze niet beter een vent van vlees en bloed zoeken omm aan te zitten?

