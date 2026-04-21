Verdachte haalt Lego uit sets en stopt pasta terug in dozen

Een 28-jarige Amerikaan wordt ervan verdacht Lego-sets leeg te halen, pasta in de dozen te stoppen en daarna geld terug te vragen bij Target. Volgens de politie liep de schade op tot 34.000 dollar, omgerekend bijna 29.000 euro.Een opvallende fraudezaak uit Californië trekt veel aandacht in de Verenigde Staten. De politie in Irvine zegt een 28-jarige man te hebben aangehouden die dure Lego-sets kocht, waardevolle onderdelen eruit haalde en de dozen daarna weer inleverde bij winkelketen Target.Volgens de politie ging het niet om een paar losse gevallen, maar om een veel grotere reeks retourzendingen. Target meldde aan rechercheurs dat de verdachte in verband wordt gebracht met minstens zeventig diefstallen of verdachte incidenten verspreid over het land, met een totale schade van ongeveer 34.000 dollar.Het vreemde detail maakt de zaak extra bizar. In sommige dozen zouden geen Lego-stenen meer hebben gezeten, maar gedroogde pasta, kennelijk bedoeld om het gewicht en zelfs het geluid van de inhoud geloofwaardig te laten lijken.De zaak kwam volgens de Los Angeles Times in december op gang, nadat bij een Target-filiaal in Irvine twee Lego-sets met samen een waarde van 350 dollar waren gekocht en daarna weer werden geretourneerd. Rechercheurs zouden de verdachte daarna via creditcardgegevens aan meer verdachte retouren hebben gekoppeld.De politie vermoedt dat de man vooral uit was op sets met gewilde en waardevolle onderdelen. Soms zouden alleen de interessantste stukken uit de dozen zijn gehaald, en soms zou een complete inhoud zijn vervangen door pasta voordat de set werd teruggebracht voor geld terug.In Orange County alleen al zou de schade sinds november al zijn opgelopen tot ongeveer 4.000 dollar. De bredere schade, over meerdere staten, ligt volgens onderzoekers dus nog een flink stuk hoger.Bij een doorzoeking van de woning van de verdachte troffen agenten volgens de politie genoeg losse Lego-onderdelen aan om twee vuilniszakken te vullen. Ook dat wijst er volgens Amerikaanse media op dat het niet om een eenmalige actie ging.De verdachte is volgens de politie aangehouden op verdenking van diefstal en werd ingeboekt in de gevangenis van Orange County. Amerikaanse media melden dat hij afkomstig is uit Paramount in Californië.Opvallend is dat deze zaak niet op zichzelf staat. De Los Angeles Times schrijft dat Lego in de Verenigde Staten vaker doelwit is van diefstal, juist omdat bepaalde sets en minifiguren veel geld kunnen opleveren en relatief makkelijk door te verkopen zijn.Daarmee raakt deze zaak aan een bredere trend, maar deze variant springt er wel uit. Pasta in plaats van plastic bouwstenen klinkt bijna als een slechte grap, maar voor de betrokken winkels gaat het volgens de politie om flinke schade en om een fraudeconstructie die maanden kan hebben doorgelopen.Voor Target en andere winkeliers zit de pijn niet alleen in de waarde van de verdwenen sets. Ook het retourproces zelf komt onder druk te staan als dozen op het oog ongeopend lijken, terwijl de inhoud intussen deels of helemaal is verwisseld. Dat maakt controle lastig en vergroot de kans dat fraude langer onopgemerkt blijft. Deze laatste conclusie volgt logisch uit de door politie beschreven werkwijze.De Amerikaanse politie heeft de zaak inmiddels breed naar buiten gebracht, vermoedelijk ook om andere filialen en consumenten alert te maken. Voor wie dacht dat winkeldiefstal altijd draait om snel iets meenemen en wegrennen, laat deze zaak vooral zien dat sommige verdachten het liever stuk voor stuk aanpakken, al viel deze bouwconstructie uiteindelijk toch uit elkaar.