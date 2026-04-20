Arnhems ‘treitervliegtuigje’ cirkelt boven Nijmegen om verloren bekerfinale NEC er in te wrijven



Foto



Het klinkt voor een leek misschien als codetaal. Maar iedere voetballiefhebber uit de regio Nijmegen weet wat ermee bedoeld wordt.



Nul uit zes is de score van NEC in alle bekerfinales uit de geschiedenis. Zes gespeeld, nul gewonnen. Zondagavond volgde de laatste deceptie voor de Nijmeegse club, toen AZ in de eindstrijd om de KNVB-beker met 5-1 gehakt maakte van de rood-groen-zwarte bekerdromen.



Die nederlaag lijken ze in Arnhem met plezier te hebben bekeken. Het ‘treitertoestel’ boven Nijmegen lijkt namelijk gestuurd te zijn vanuit de Gelderse hoofdstad. 026 verwijst naar het telefoonnetnummer van Arnhem en omstreken, de stad van NEC’s regiorivaal Vitesse.



Het vliegtuig met het plagende spandoek cirkelde rond de lunchpauze, tussen 12.00 en 13.00 uur, boven Nijmegen. Het maakte vooral veel rondes boven het stadscentrum, blijkt uit



De tekst was voor veel inwoners en bezoekers van het Nijmeegse centrum goed te zien.



Afgelopen zomer vloog er ook al een Vitesse-vliegtuig boven Nijmegen. ‘Toch weer naar Arnhem’ was er toen te lezen op het meegetrokken spandoek, nadat even eerder bekend werd dat Vitesse tóch voor het profvoetbal behouden bleef.



Omgekeerd gebeurde het ook. Toen NEC in 2015 promoveerde naar de eredivisie, lieten fans even later een spandoek overvliegen boven het Arnhemse Gelredome: ‘We’re back. See you soon.’ Een vliegtuigje met een spandoek: meer is het niet. Toch zal de vlucht die het kleine toestel maandagmiddag boven Nijmegen maakt pijn doen in de Waalstad. De tekst waarmee de piloot overvliegt, wrijft de nederlaag van NEC in de eindstrijd om de KNVB-beker er nog eens extra stevig in.Het klinkt voor een leek misschien als codetaal. Maar iedere voetballiefhebber uit de regio Nijmegen weet wat ermee bedoeld wordt.Nul uit zes is de score van NEC in alle bekerfinales uit de geschiedenis. Zes gespeeld, nul gewonnen. Zondagavond volgde de laatste deceptie voor de Nijmeegse club, toen AZ in de eindstrijd om de KNVB-beker met 5-1 gehakt maakte van de rood-groen-zwarte bekerdromen.Die nederlaag lijken ze in Arnhem met plezier te hebben bekeken. Het ‘treitertoestel’ boven Nijmegen lijkt namelijk gestuurd te zijn vanuit de Gelderse hoofdstad. 026 verwijst naar het telefoonnetnummer van Arnhem en omstreken, de stad van NEC’s regiorivaal Vitesse.Het vliegtuig met het plagende spandoek cirkelde rond de lunchpauze, tussen 12.00 en 13.00 uur, boven Nijmegen. Het maakte vooral veel rondes boven het stadscentrum, blijkt uit radarbeelden De tekst was voor veel inwoners en bezoekers van het Nijmeegse centrum goed te zien.Afgelopen zomer vloog er ook al een Vitesse-vliegtuig boven Nijmegen. ‘Toch weer naar Arnhem’ was er toen te lezen op het meegetrokken spandoek, nadat even eerder bekend werd dat Vitesse tóch voor het profvoetbal behouden bleef.Omgekeerd gebeurde het ook. Toen NEC in 2015 promoveerde naar de eredivisie, lieten fans even later een spandoek overvliegen boven het Arnhemse Gelredome: ‘We’re back. See you soon.’

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.