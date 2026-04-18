Belgische advocaat krijgt kind van cliënt die levenslang kreeg voor moord

Een opvallend bericht uit het Belgische Limburg. Daar beviel een advocaat onlangs van een dochtertje dat zij samen kreeg met een ex-cliënt van haar. De man zit een levenslange celstraf uit in de gevangenis van Hasselt.



'Geboren uit een liefde die sterker is dan afstand', zou er volgens de Belgische krant Het Laatste Nieuws prijken op het geboortekaartje waarmee de vrouw het nieuws wereldkundig maakte. Die 'afstand' slaat waarschijnlijk op het feit dat de man met wie zij haar kindje kreeg, achter slot en grendel zit.



Die straf kreeg hij in 2022 nadat hij een mannelijk slachtoffer had geslagen, gewurgd en uiteindelijk met tien messteken om het leven had gebracht. De vrouw die hem toen als advocaat bijstond is dezelfde vrouw met wie hij nu, vier jaar later, een kind heeft gekregen. De twee ontwikkelden volgens de krant een liefdesrelatie in aanloop naar de rechtszaak.



Na de rechtszaak bleef de vrouw haar cliënt opzoeken in de gevangenis. "Bij elk bezoek groeiden de twee naar elkaar toe, tot ze elkaar hun gevoelens opbiechtten", aldus de krant. Die schrijft dat de vrouw haar relatie ook bij haar werkgever en de Orde van Advocaten in België kenbaar maakte.



Ze mocht haar geliefde om die reden niet langer bijstaan in de rechtbank. Daarnaast kreeg ze te horen dat een relatie met haar cliënt niet het beste idee was, maar ook dat ze in haar privéleven mag doen wat ze wil. Na afstand te nemen als advocaat is een relatie met een ex-cliënt niet verboden.



De man heeft inmiddels een andere advocaat in de arm genomen. Of hij zijn dochter inmiddels al gezien heeft, is bij de krant niet bekend.

Reacties

18-04-2026 11:47:07 allone

Oudgediende



Ik neem aan dat een moordenaar niet alleen maar moordenaar is. Toch klinkt dit niet als de ideale relatie.

En dan de vraag

“Waar is (je) papa?”

