Geen druppel benzine meer: deze V8 verbruikte al 100.000 kilometer lang puur brandhout

De eindeloze strijd tegen accijnzen en fluctuerende olieprijzen kent vele slachtoffers aan de Europese benzinepompen. Terwijl de gemiddelde forens grommend afrekent voor een volle tank of zuchtend aan de laadpaal staat, lacht een Finse knutselaar de rest van de wereld keihard uit.



Hij weigert pertinent nog een enkele euro naar de oliemaatschappijen te sturen en verbouwde zijn zware Amerikaanse Chevrolet Fleetside uit 1983 tot een rijdende houtzagerij.



Het absurde resultaat is een gigantische pick-up die eruitziet alsof hij rechtstreeks van de set van een post-apocalyptische actiefilm is gerold. Achter de cabine prijkt een enorme stalen ketel en een compleet arsenaal aan mysterieuze filterbuizen.



De bouwer nam de term verbrandingsmotor wel uiterst letterlijk en maakte succesvol gebruik van een stokoude techniek genaamd houtvergassing. Deze rokerige methode werd vroeger in tijden van extreme brandstofschaarste veelvuldig ingezet om transportvoertuigen toch rijdend te houden.



De werking is een prachtig stukje brute mechanica. De eigenaar gooit simpelweg een flinke berg droge houtsnippers in de enorme stalen tank op de laadbak. Met behulp van een oude krant en een simpele ventilator wordt het hout in de afgesloten ketel gecontroleerd in de hens gestoken. Door het chronische en bewuste gebrek aan zuurstof verbrandt het hout niet volledig, maar ontstaat er een uiterst brandbaar mengsel van voornamelijk koolmonoxide en waterstofgas.



Dit gloeiend hete gas wordt vervolgens door het ingenieuze buizenstelsel flink afgekoeld en zorgvuldig gefilterd om verwoestend roet en schadelijke teerdelen te verwijderen. Het afgekoelde en gefilterde gasmengsel stroomt daarna rechtstreeks het inlaattraject van de originele 350 cubic inch V8 motor in. De zware achtcilinder slikt het zelfgebrouwen brouwsel feilloos en de enorme truck tokkelt probleemloos met het reguliere verkeer mee over de Finse wegen.



Het is overigens absoluut geen eenmalige gimmick voor een grappige video op het internet. De Finse uitvinder heeft inmiddels de onvoorstelbare mijlpaal van honderdduizend gereden kilometers gepasseerd zonder ook maar één druppel reguliere benzine te verbranden.



De auto beschikt momenteel niet eens meer over een functionerende benzinetank. Het gemiddelde verbruik ligt op zo'n veertig kilo hout per honderd kilometer en de eigenaar claimt vol trots dat zijn ecologische voetafdruk door dit proces ronduit lachwekkend laag is.



Hoewel het project fantastisch in elkaar steekt is deze alternatieve brandstof uiteraard geen serieuze oplossing voor het fileprobleem in de Randstad. In het dunbevolkte Finland struikel je letterlijk over de miljoenen pijnbomen, waardoor de brandstof daar altijd gratis en overvloedig voorhanden is.



In Nederland ligt de houtvoorraad net even wat complexer en een boswachter zal het vermoedelijk niet waarderen als je met een ronkende kettingzaag het lokale stadspark in stukken hakt voor je wekelijkse tankbeurt.



Daarnaast is het opstartproces ronduit dramatisch voor de gehaaste en verwende automobilist. Waar je normaal de sleutel omdraait en direct wegrijdt, vereist deze Chevrolet een volledige brandweerprocedure van krap tien minuten voordat de V8 de eerste klappen uitdeelt.



Toch dwingt de volharding en het mechanische inzicht van deze bouwer gigantisch veel respect af. De ultieme middelvinger naar de tankstations weegt voor hem blijkbaar ruimschoots op tegen het onvermijdelijke houthakken in het weekend.

Reacties

17-04-2026 14:19:07 allone

Laatste edit 17-04-2026 14:20 Zoiets kun je idd alleen in Finland doen. En ook maar weinig personen, als je niet al te veel bomen wilt opbranden. Een familieauto is het ook niet

