De bizarre reden waarom auto's in China noodgedwongen met zes kentekenplaten rondrijden

De voorzijde van een auto hoort overzichtelijk, strak en minimalistisch te zijn. In het zuiden van China denken bestuurders daar noodgedwongen heel anders over. Wie in die specifieke regio goed oplet ziet regelmatig auto's rondrijden met maar liefst drie verschillende kentekenplaten op de voorbumper en nog eens drie stuks op de achterkant. Zes platen op één enkel voertuig is een volstrekt bizar gezicht. De bestuurder doet dit absoluut niet voor de lol of als bewuste cosmetische toevoeging aan zijn wagen.



Het volschroeven van het front is het directe en onvermijdelijke resultaat van een ongekend strenge bureaucratie. De oorzaak van dit fenomeen ligt in de complexe geopolitieke structuur van de zogenaamde Greater Bay Area.



Deze enorm belangrijke economische regio bestaat uit het immense Chinese vasteland en de twee speciale administratieve regio's Hongkong en Macau. Hoewel deze steden officieel toebehoren aan de Chinese republiek opereren zij op veel vlakken volledig autonoom. Ze bezitten hun eigen wetgeving, eigen douaneregels en vooral een totaal onafhankelijk transportsysteem.



De Chinese overheid hanteert de snoeiharde regel dat buitenlandse voertuigen absoluut niet zomaar op het vasteland mogen rondrijden. Vanuit het strenge perspectief van de beleidsmakers in Peking worden auto's uit de speciale regio's Hongkong en Macau simpelweg gezien als buitenlands verkeer.



Voor een zakenman of vrachtwagenchauffeur die wekelijks tussen zijn kantoor in Hongkong, een klant in Macau en de grote fabrieken in de provincie Guangdong pendelt levert dit een gigantisch logistiek obstakel op. Bij elke fysieke grensovergang zou hij theoretisch van auto moeten wisselen.



De enige manier om legaal en zonder langdurig oponthoud door deze drie afzonderlijke jurisdicties te navigeren is door het voertuig in alle drie de gebieden apart te registreren. De auto krijgt hierdoor een officieel wit of geel kenteken voor Hongkong, een specifiek zwart exemplaar voor Macau en een extra zwarte plaat met speciale karakters voor de ritten op het Chinese vasteland. Om aan de dwingende verkeerswetten van elk afzonderlijk gebied te voldoen moeten al deze platen verplicht en permanent zichtbaar op het voertuig gemonteerd zijn.

Een onbedoeld statussymbool met rechts stuur



Naast de gigantische hoeveelheid blik op de bumper moet de bestuurder ook nog eens constant schakelen tussen fundamenteel verschillende verkeersregels. Door het Britse verleden rijdt het verkeer in Hongkong steevast aan de linkerkant van de weg.



Zodra de forens de grens met het vasteland passeert moet hij zijn wagen direct in de rechtse verkeersstroom invoegen. Het stuur zit in deze regio dus vaak aan de verkeerde kant voor het land waarin op dat moment gereden wordt.



Hoewel de meervoudige kentekenplaten regelmatig opduiken op normale gezinswagens en bestelbusjes, kleeft er toch een zekere exclusiviteit aan het systeem. Het bemachtigen van deze driedubbele registratie is geen kwestie van simpelweg een formuliertje invullen bij een lokaal postkantoor. Het wettelijke systeem eist dat de aanvrager aanzienlijke zakelijke belangen of forse bewezen investeringen kan aantonen in elk van de drie gebieden.



Alleen mensen met een enorm netwerk komen überhaupt in aanmerking voor de complexe en tergend trage vergunningsprocedure om de grens over te mogen. Terwijl miljoenen reguliere forenzen in Chinese steden jarenlang wanhopig meespelen in een strenge loterij om slechts één enkele kentekenplaat te bemachtigen, toont de regionale elite op straat aan dat zij in een andere realiteit leven. Wie met zes kentekenplaten door Azië cruist bewijst direct dat hij over de noodzakelijke politieke en zakelijke connecties beschikt.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.