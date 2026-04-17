Zuid-Korea in de ban van weggelopen wolf die niet gekooid wilde blijven

Sinds de ontsnapping van een jonge wolf uit een Zuid-Koreaanse dierentuin vorige week, houdt het dier het land in zijn greep. Ondanks de inzet van 300 brandweerlieden, politieagenten en militairen, warmtebeeldcamera's en drones is de wolf de speurders nog steeds te slim af.Neukgu, een twee jaar oude mannetjeswolf, groef zich vorige week een weg naar de vrijheid onder een hek door van O-World, een dierentuin in de stad Daejeon. De volgende dag begon de zoektocht.Aanvankelijk hield de wolf zich op in de struiken rond de dierentuin, bleek uit beelden van warmtebeeldcamera's. Maar toen zijn belagers in de buurt gingen zoeken, was hij verdwenen, en zo gaat het sindsdien steeds. Maandagnacht werd Neukgu gespot op een berg op 2 kilometer van de dierentuin, maar ook deze keer verdween hij weer van de radar voordat de zoekteams hem konden vangen.Media beschrijven de momenten dat ze hem bijna te pakken hadden. In een geval schoot een dierenarts met een verdovingsgeweer mis. Bij een volgende kans trachtten zestig politiemannen de wolf in te sluiten, maar wist hij te ontsnappen door over een meer dan drie meter hoge muur heen te springen.Wat niet meehielp bij de pogingen hem te vangen, was de goedbedoelde hulp van het publiek. Kinderen die de dag na de ontsnapping zeiden de wolf te hebben gespot, bleken later honden te hebben gezien. Nog verwarrender werd het toen een buurtbewoner ongevraagd begon mee te zoeken met zijn wolfshond, een hybride tussen een wolf en een hond.Toen er beelden werden verspreid van een wolf die door een straat in de stad liep, ging het helemaal mis. De zoektocht werd uitgebreid naar plekken verder weg van de zoo, maar bij nadere inspectie bleken de videobeelden door AI te zijn gegenereerd.Het drama rond de wolf wordt intussen door miljoenen Zuid-Koreanen op de voet gevolgd. Zelfs de president van het land bemoeit zich ermee. "Ik hoop dat niemand gewond raakt en ik bid dat Neukgu ook veilig thuiskomt", schrijft Lee Jae Myung op X.Voor sommigen roept het kat-en-muisspel herinneringen op aan een ander dier dat in 2018 uit dezelfde dierentuin ontsnapte. Toen ging het om een poema, genaamd Porongi. Daar liep het niet goed mee af. De politie schoot het dier dood.Dierenrechtenorganisaties zijn bang dat hetzelfde nu met de wolf kan gebeuren. "We hopen dat Neukgu veilig gevangen wordt en niet Porongi's lot hoeft te delen", schrijft een actiegroep. "De realiteit dat het leven van een dier in gevaar komt door slecht management en structurele tekortkomingen aan zijn onderkomen is duidelijk onrechtvaardig."Intussen is er zelfs een meme coin over Neukgu, een cryptovaluta die is ontstaan uit een internetmeme. De bedenkers van die cryptomunt zetten het dier neer als "een symbool voor onafhankelijkheid" en "de wolf die niet gekooid wilde blijven".Hoelang de jonge wolf buiten de dierentuin kan overleven, is onzeker. Zijn laatste officiële maaltijd bestond uit twee kippen die hij de avond voor zijn ontsnapping verorberde. Hoe goed hij kan jagen na een heel leven in gevangenschap, is onbekend. Een wolf kan wel vele dagen zonder eten.