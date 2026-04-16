Duitse vrouw denkt dat haar auto is gestolen, maar voertuig duikt maanden later plots op

Toen een Duitse vrouw afgelopen december terugkwam van de skilift in het Italiaanse Prato Nevoso, schrok ze zich een ongeluk. Haar auto was weg. Gestolen, dacht ze. Maar maanden later blijkt dat niemand haar bolide had meegenomen. De auto was onder de sneeuw bedolven en is, nu het eindelijk is gaan dooien, teruggevonden.



Het Italiaanse skigebied in de regio Piemonte kampte dit winterseizoen met extreme, historische sneeuwval. Auto’s veranderden in onherkenbare witte heuvels en bewoners moesten op sommige plekken tunnels graven om hun voordeur te bereiken. Nu de lente langzaam zijn intrede doet en de witte deken begint te smelten, komen er bijzondere verrassingen tevoorschijn.



Zo kwamen er twee weken geleden ineens een koplamp en een bumper tevoorschijn. Even later, toen de sneeuw volledig was weggesmolten, zagen mensen een autowrak.

Duitse vrouw deed aangifte



De gemeente Prato Nevoso ging op zoek naar de eigenaar van de auto. Dat bleek iemand te zijn die haar auto al zeker drie maanden kwijt was.



De Duitse vrouw verbleef rond de kerst voor haar werk in het skigebied. Ze moest zonder auto naar huis en deed aangifte van diefstal bij de Italiaanse politie.



Pas nu blijkt dat haar auto helemaal niet gestolen was, maar maandenlang onder de sneeuw verborgen had gestaan.



Of de vrouw blij moet zijn dat haar auto toch is gevonden, is de vraag. Er lijkt helemaal niets meer over te zijn van het voertuig.



Twee dagen voor kerst viel er maar liefst 3 meter sneeuw in het skigebied in Italië: een recordhoeveelheid.



De Italiaanse krant L’Unione Monregalese meldt dat incidenten als deze zich in de jaren 70 en 80 vaker voordeden. ‘Het was toen niet ongebruikelijk dat auto’s verdwenen van parkeerterreinen doordat ze werden bedolven onder de sneeuw.’

Reacties

16-04-2026 15:59:18 allone

Oudgediende



WMRindex: 54.658

OTindex: 97.650

Autowrak? Door de sneeuw?

En zag mevrouw de berg sneeuw niet waar haar auto stond?!

16-04-2026 16:22:02 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 493

OTindex: 1.602

@allone : ik vroeg me hetzelfde af, had ze haar raampje niet goed dicht dan? Of heeft smeltsneeuw hetzelfde effect als auto te water?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.