Overheid springt in actie na bizarre begrafenis in China: zakenman in auto begraven
In China is een zakenman op een wel erg bijzondere manier begraven: in zijn eigen zwarte Mercedes, met een enorm rood lint eromheen. Het ritueel, waar een hijskraan aan te pas kwam, werd online vaak gedeeld en zette de overheid aan tot een onderzoek naar begrafenispraktijken.
In zijn zwarte Mercedes S450L, omwikkeld met een breed rood lint, werd de man vorige week naast zijn familieleden op de begraafplaats in het dorp Wagou ter aarde besteld. Het ritueel was een grote klus, zoals te zien valt op online gedeelde video
’s die viraal gingen. Volgens de autoriteiten maakte de wens om in zijn auto begraven te worden deel uit van het bijgeloof van de man.
De auto van ongeveer 140.000 euro had een uniek kenteken, met vier achten achter elkaar. In China gelooft men dat het getal 8888 geluk brengt; het staat voor welvaart en succes. Om dit kenteken te verkrijgen, zal de zakenman ongeveer 12.000 euro hebben moeten neerleggen.
Nadat de video’s viraal waren gegaan, liet de overheid van het district Gongchangling in Liaoyang vrijdag weten een onderzoek te zijn gestart naar de autobegrafenis.
aan.