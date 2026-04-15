Een 19‐jarige Olympisch kampioen die haar sport wil opgeven omdat volwassenen haar online collectief tot ‘vette zeug’ bombarderen
De Chinese schoonspringster Quan Hongchan
, meervoudig Olympisch kampioen, staat op het punt haar sport op te geven – niet door blessures, maar door online haat.
Al jaren wordt de 19‑jarige atlete op Chinese sociale media uitgemaakt voor ‘vette zeug’ en erger, in een speciaal aangemaakte pestgroep waarvan alle energie is gericht op het kapotmaken van één jonge vrouw.
De aanvallen blijven niet beperkt tot haar prestaties; haar lichaam, haar familie en zelfs de lichaamshouding van haar moeder worden publiekelijk gefileerd. Quan durft nog maar zelden naar haar geboortedorp, omdat mensen voor het ouderlijk huis posten op zoek naar nieuwe beelden voor clickbait.
Chinese sportautoriteiten hebben inmiddels aangifte gedaan en een man is opgepakt die onder de bijnaam ‘Vette Zeug Quan’ anderen ophitste om haar aan te vallen.
Het verhaal past in een bredere trend: een giftige fancultuur, gevoed door platforms waar elke klik telt en door een nationalisme waarin sporters eerst tot ‘dochter van de natie’ worden verheven en daarna genadeloos worden neergesabeld zodra ze niet meer voldoen. Quan weet niet of ze doorgaat met topsport.
Zielige figuren zijn het, mensen die anderen pesten om ze te vernederen. Als die man geen bekende is, dan is het iemand zonder eigenwaarde die vooral wil zien hoeveel mensen hij daarin mee kan krijgen.
Zij moet juist niet opgeven. Ze is al meerdere keren kampioen geweest, dus ze weet wat ze kan. Juist daarom zou het zonde zijn als ze stopt vanwege een pestkop. Ze zal zich dan altijd blijven afvragen hoe lang ze haar titel nog had kunnen behouden en wat ze nog had kunnen bereiken.Laatste edit 15-04-2026 09:25
