Knuffelbeer van 50.000,- euro duikt op in sorteercentrum Limburgse Beek

De politie werd afgelopen week ingeschakeld om naar het DHL post sorteercentrum in het Limburgse Beek te komen nadat een postmedewerker melding had gemaakt van een vreemd pakket.De politie ging ter plaatse en bij aankomst lag er een lieve en zachte speelgoed teddybeer te wachten. 'Maar tijdens een korte knuffelinspectie voelde de beer toch wat… verdacht. Op een paar plaatsen voelden we iets vreemds en bij het hoofd en de rug zagen we afwijkende stiksels, wat erop leek te wijzen dat de beer opnieuw was dichtgemaakt', zo meldt de politie.'Dat vroeg om nader onderzoek. Met een zorgvuldige ingreep openden we de teddybeer. Wat we vervolgens aantroffen, hadden we niet verwacht: meerdere opgevouwen echte geld biljetten van €50, verstopt tussen de voering. Het bleken er in totaal 1.000 dus met een totaalbedrag van 50.000,- euro.De politie heeft het geld is in beslag genomen en het zal worden onderzocht door de afdeling Forensische Opsporing. Wie de verzender en ontvanger zijn, wordt nog onderzocht, aldus de politie.