Paard wint beroemde Britse paardenrace maar moet na afloop worden ingeslapen

Een zevenjarig paard is onlangs geëuthanaseerd nadat het zijn rug had gebroken bij de laatste hindernis van de Grand National-steeplechase, een van de beroemdste paardenraces van Engeland. Het dier wist de wedstrijd even daarvoor nog te winnen.



The Grand National is een van de meest prestigieuze paardenraces van het jaar.

Gold Dancer, zoals het dier heette, nam deel aan de Mildmay Novices Chase. Die race werd gereden op de laatste dag van het Grand National Festival in Aintree, vlakbij Liverpool. Het paard wist de finishlijn te halen met ongeveer vier lengtes voorsprong op de nummer twee, Regent’s Stroll.



Berijder Paul Townend reed het paard over de finishlijn en stapte onmiddellijk af. Er werden schermen opgesteld rond Gold Dancer terwijl dierenartsen zich haastten om hem te behandelen.



"De winnaar van onze tweede race van de dag, Gold Dancer, werd na de finish onmiddellijk verzorgd door ons team van deskundige dierenartsen", aldus de renbaan van Aintree in een verklaring. "Helaas kon hij niet meer worden gered. Wij betuigen ons oprechte medeleven aan zijn naasten."



De British Horse Racing Authority (BHA) maakte later details bekend uit een rapport van de stewards, waaruit bleek dat Townend geen schuld had aan de dood van zijn paard. Desondanks klinkt er vanuit dierenwelzijnorganisaties stevige kritiek op de 'sport'.



Twee andere paarden vielen tijdens dezelfde wedstrijd, maar beide keerden veilig terug naar hun stallen. Eerder dit jaar stierven er wel vier dieren tijdens het Cheltenham Festival waarin de beste Ierse en Britse paarden tegen elkaar racen.



De Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) zei dat het aantal paarden dat dit jaar tijdens wedstrijden in Groot-Brittannië het leven heeft verloren, door deze vier sterfgevallen is opgelopen tot 24. Daar komt Gold Dancer dus nog bij.



"De omvang van het aantal dodelijke incidenten onderstreept nogmaals de urgentie om lessen te trekken, onder meer over de oorzaken van de sterfgevallen, de besluitvorming tijdens de race en mogelijke preventiemaatregelen voor de toekomst", aldus de RSPCA.

Reacties

14-04-2026 10:22:35 allone

Wij betuigen ons oprechte medeleven aan zijn naasten van het paard?

Gebroken rug duidt idd op een vorm van mishandeling. Die dierenwelzijnorganisaties zouden best eens gelijk kunnen hebben.

14-04-2026 11:39:46 MIADIA

@allone : ik vraag me af hoe het dier met zo'n beschadiging de race uberhaupt heeft kunnen uitrijden en dan nog winnen ook. Als de ruiter na de val al wist dat er wat mis was had hij direct moeten stoppen. mogelijk had het dier dan nog steeds moeten worden ingeslapen maar was hem dat gejaag bespaard gebleven

14-04-2026 11:42:36 Spotcatus

@MIADIA : volgens mij had hij de race ervoor gewonnen en was dit dus een andere race.

14-04-2026 11:49:09 BatFish

@Spotcatus : Nee, het arme beest brak zijn rug op de laatste hindernis. Kennelijk had hij zo'n voorsprong dat de rest niet meer kon inhalen.

14-04-2026 12:11:27 omabep

Alle vormen van entertainment met dieren zouden moeten stoppen. We kunnen ons ook zonder vermaken, als dat betekent dat het soms iets minder leuk is, maar dierenleed wordt voorkomen, dan is er toch iets gewonnen.



Dit paard moet vlak voor zijn dood vreselijk hebben geleden.



14-04-2026 12:33:11 Spotcatus

@omabep : Dat is erg kort door de bocht. Als de dieren er zelf ook plezier aan hebben dan is daar niets mis mee.

14-04-2026 13:26:57 Buick

