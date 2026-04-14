Een zevenjarig paard is onlangs geëuthanaseerd nadat het zijn rug had gebroken bij de laatste hindernis van de Grand National-steeplechase, een van de beroemdste paardenraces van Engeland. Het dier wist de wedstrijd even daarvoor nog te winnen.

The Grand National is een van de meest prestigieuze paardenraces van het jaar.
Gold Dancer, zoals het dier heette, nam deel aan de Mildmay Novices Chase. Die race werd gereden op de laatste dag van het Grand National Festival in Aintree, vlakbij Liverpool. Het paard wist de finishlijn te halen met ongeveer vier lengtes voorsprong op de nummer twee, Regent’s Stroll.

Berijder Paul Townend reed het paard over de finishlijn en stapte onmiddellijk af. Er werden schermen opgesteld rond Gold Dancer terwijl dierenartsen zich haastten om hem te behandelen.

"De winnaar van onze tweede race van de dag, Gold Dancer, werd na de finish onmiddellijk verzorgd door ons team van deskundige dierenartsen", aldus de renbaan van Aintree in een verklaring. "Helaas kon hij niet meer worden gered. Wij betuigen ons oprechte medeleven aan zijn naasten."

De British Horse Racing Authority (BHA) maakte later details bekend uit een rapport van de stewards, waaruit bleek dat Townend geen schuld had aan de dood van zijn paard. Desondanks klinkt er vanuit dierenwelzijnorganisaties stevige kritiek op de 'sport'.

Twee andere paarden vielen tijdens dezelfde wedstrijd, maar beide keerden veilig terug naar hun stallen. Eerder dit jaar stierven er wel vier dieren tijdens het Cheltenham Festival waarin de beste Ierse en Britse paarden tegen elkaar racen.

De Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) zei dat het aantal paarden dat dit jaar tijdens wedstrijden in Groot-Brittannië het leven heeft verloren, door deze vier sterfgevallen is opgelopen tot 24. Daar komt Gold Dancer dus nog bij.

"De omvang van het aantal dodelijke incidenten onderstreept nogmaals de urgentie om lessen te trekken, onder meer over de oorzaken van de sterfgevallen, de besluitvorming tijdens de race en mogelijke preventiemaatregelen voor de toekomst", aldus de RSPCA.