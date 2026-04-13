Man jat handtas in Britse pub, zonder te weten dat er FabergÃ©-ei van 2 miljoen in zit

Een geluk bij een... diefstal. Een man in de Britse hoofdstad Londen besloot een vrouw van haar handtas te bestelen in een pub, om er pas later achter te komen dat er een FabergÃ©-ei en een gouden horloge ter waarde van zo'n 2,5 miljoen euro in zaten. De peperdure juwelen zijn nog niet terecht.De diefstal gebeurde in november 2024, de 29-jarige man is nu veroordeeld tot ruim twee jaar cel.FabergÃ© is een wereldberoemde juwelier die in 1842 in Rusland werd opgericht en bekendstaat om zijn eieren van edelstenen en edelmetalen.Dat de man in kwestie niet doorhad wat hij precies stal, blijkt uit het feit dat hij de tas al gauw aan iemand anders gaf, in ruil voor drugs. "Ik denk dat u behoorlijk verrast was was toen u dat ei ontdekte", sprak de rechter hem toe, meldt Sky News.Hoewel hij herkenbaar op beeld stond, kon hij niet meteen worden aangehouden. De man, Enzo Conticello, zou verschillende namen gebruiken. Twaalf maanden na de diefstal, werd hij aangehouden in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast voor een andere diefstal.Het felbegeerde FabergÃ©-ei en bijpassend horloge waren van een bedrijf dat in 2024 een samenwerking had met FabergÃ©, rond een exclusieve whiskey-collectie. In totaal waren er zeven bij elkaar horende eieren. Een medewerker van het bedrijf had Ã©Ã©n van de eieren in haar tas tijdens een avondje uit na een bedrijfsevenement.Het ei in kwestie was gemaakt van 18-karaats goud en kostte meer dan honderd uur om te maken. Daarnaast zaten er 104 diamanten in en een smaragd uit Zambia.De buit was voor een deel verzekerd. Volgens de BBC kreeg de werknemer uiteindelijk zo'n 106.000 Britse pond terug van de verzekering, goed voor ongeveer 121.000 euro. Een schijn van de werkelijke waarde.Het onderzoek om het ei en het horloge te vinden gaat ondertussen verder.