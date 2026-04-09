Ruim 250 verwaarloosde honden in Britse woning: ‘Dit is geen AI, maar helaas echt’

Het is een gruwelijk beeld, maar helaas niet nep. De Britse dierenbeschermingsorganisatie RSPCA heeft zulke schokkende foto’s gedeeld van ruim 250 verwaarloosde honden in een woning, dat de organisatie zich moest verdedigen tegen beschuldigingen van het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI). „Dit is helaas de harde realiteit.’’De RSPCA nam in totaal 87 honden mee, terwijl de overige dieren werden opgevangen door de organisatie Dogs Trust. Op foto’s die de RSPCA online publiceerde, is te zien hoe tientallen honden opeengepakt zitten in een woonkamer.De beelden zorgen voor geschokte reacties op sociale media. Sommige mensen schreven dat de foto’s onmogelijk echt konden zijn en dus wel met AI moesten zijn gegenereerd. Volgens de RSPCA klopt dat absoluut niet.„Dit is geen AI, dit is echt’’, zegt Jo Hirst, hoofdinspecteur bij de organisatie. „We begrijpen dat mensen zo geschokt zijn dat ze niet geloven wat ze zien, maar dit is de realiteit in veel gevallen waarin grote aantallen dieren worden gehouden.”De eigenaren van de woning vertelden de inspecteurs dat ze de controle verloren waren bij het fokken van hun honden. Daardoor liep het aantal dieren snel uit de hand.De organisatie beschouwt de eigenaren als ‘extreem kwetsbaar’ en besloot daarom hen niet strafrechtelijk te vervolgen.Volgens experts zijn dergelijke situaties vaak gelinkt aan mentale problemen, financiële problemen of slechte fokpraktijken. Wat soms met goede bedoelingen begint, kan volgens de dierenbeschermingsorganisatie snel uitgroeien tot een situatie die niet meer beheersbaar is.Twee van de geredde honden, Stevie en Sandy, verblijven momenteel in het Southridge Animal Centre van de RSPCA.Twee van de geredde honden, Stevie en Sandy, verblijven momenteel in het Southridge Animal Centre van de RSPCA. © RSPCA (England & Wales)Sinds 2021 is het aantal incidenten waarbij tien of meer dieren betrokken zijn met 70 procent toegenomen in Engeland en Wales. De RSPCA kreeg vorig jaar 4200 meldingen van adressen waar tien of meer dieren werden gehouden.