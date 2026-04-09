Wijkagent Eric rijdt in bos, dan ziet hij ineens een busje van pakketbezorger op een rare plek

Een domme actie van een bezorger van DPD zorgt voor een gepeperde rekening. En vertraging bij de bezorging van de pakjes.‘Zie ik dat nou goed?’, vraagt Eric Hortensius zich af als hij dinsdag over de Schelmseweg rijdt bij Arnhem. Ter hoogte van de islamitische begraafplaats staat een busje van bezorgdienst DPD diep in het bos.De wijkagent van Schaarsbergen stuurt zijn auto het bos in om poolshoogte te nemen. „Er staat inderdaad een pakketbezorger met een grote witte bus middenin het bos. En de sleepdienst was er al bij om de wagen los te trekken.”„Hij kon geen kant meer op. De wagen stond tot op de bodemplaat op de bosgrond, de wielen ingegraven en de koppeling was helemaal verbrand. Die ging nergens meer heen.” De wagen had meer schade, viel Hortensius op. „Volgens de bestuurder waren het oude schades, maar het zag er vers uit.”Maar wat deed de bezorger daar? ,,Hij had een vaag verhaal over dat hij zijn telefoon was kwijtgeraakt in het bos en dat hij de koplampen van de auto gebruikte om hem te zoeken. Maar wat doe je in eerste instantie op zo'n plek als pakketbezorger?"Hortensius rijdt door zijn rayon in een politiewagen met four wheel drive. „Juist omdat mijn gebied voor een groot deel uit bos en heide bestaat.” En dan is een auto die off road kan geen overbodige luxe, zo ondervond ook de pakjesbezorger.De post op Instagram levert de nodige grapjes op, bijvoorbeeld over bezorgingen voor Paulus de Boskabouter en ‘offroad pakketjes’.