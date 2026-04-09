Jongetje belt vijf keer 112 en biedt later excuses aan met handgeschreven brief

Een schuldbewust jongetje heeft politieagenten in Ridderkerk verrast met een handgeschreven brief. Het kindje belde vijf keer 112, terwijl er geen sprake was van een noodsituatie, en maakte later zijn excuses. ‘Ik ga dat nooit meer doen.’Agenten in Ridderkerk werden deze week verrast door de brief. Een moeder was samen met haar zoon naar het politiebureau gekomen. Laatstgenoemde wilde daar zijn excuses aanbieden, omdat hij vijf keer ten onrechte 112 had gebeld.Het jongetje schreef een brief en liet die achter op het bureau. „Sori dat ik gister vijf keer hep gebelt naar 112. Ik ga dat nooit meer doen”, zo is de letterlijke tekst. De politie schrijft ‘alleen maar lof te hebben voor de actie van deze stoere bink’.De politie voegt eraan toe dat onnodig 112 bellen strafbaar is en dat het een boete van maximaal 9000 euro of celstraf van maximaal drie maanden kan opleveren.