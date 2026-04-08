Oeps... Amersfoortse heeft 25 jaar lang de verkeerde trouwjurk op zolder hangen

Geriejobe gaf haar trouwjurk 25 jaar geleden af om hem te laten wassen, maar kon hem bij het ophalen destijds niet goed bekijken. Pas recent kwam ze erachter dat ze al die tijd de verkeerde jurk op zolder had liggen. Nu hoopt ze haar eigen jurk terug te vinden en de andere terug te geven aan de rechtmatige eigenaar.



Geriejobe en haar man vieren 14 juni hun zilveren bruiloft. Reden genoeg om de jurk weer van zolder te halen. "Mijn dochter wilde hem even passen", vertelt Geriejobe aan RTV Utrecht. "Ik dacht nog: hij ziet er wat vreemd uit, maar hij heeft spaghettibandjes, net als mijn jurk."



Toen Geriejobe in de familieapp een foto van haar dochter in de trouwjurk plaatste, realiseerde ze zich nog niet dat het niet haar jurk was. Een zus reageerde: "Is dit jouw jurk?" De glitters op de jurk trokken haar aandacht, maar ze dacht dat ze het na 25 jaar simpelweg vergeten was.



Het besef kwam pas bij een bezoek aan haar schoonmoeder. Terwijl ze samen de foto bekeken, zei haar schoonmoeder: "Dit is jouw jurk niet." Geriejobe kon het nauwelijks geloven. Een foto van haar bruiloft bevestigde dat ze die dag een compleet andere jurk droeg.



De verwarring is te verklaren. Tijdens hun huwelijksreis liep het mis toen Geriejobe van tien meter hoogte het water in sprong en haar rug brak. Ze moest per vliegtuig naar Nederland worden teruggebracht. De jurk was al gewassen, maar Geriejobe zelf kon hem niet ophalen. Haar zus nam de tas mee en zo bleef de zak ongeopend op zolder liggen.



Nu probeert de Amersfoortse haar eigen trouwjurk alsnog terug te vinden. De vrouw uit Leusden die hem destijds uitwaste, is overleden, dus plaatste de zus van Geriejobe een oproep op Facebook: "Herkent iemand deze jurk?"



Geriejobe benadrukt dat het niet per se een must is, maar ze hoopt dat iemand de jurk ergens heeft. Haar dochter bekijkt het volgens RTV Utrecht nuchter: "Mam, je hoeft niet aan te komen met emotionele waarde. Je hebt 25 jaar niet naar de jurk omgekeken."

Reacties

08-04-2026 17:37:31 allone

Rug breken is dramatisch!

Trouwjurk daarentegen…

