Tatoeages hebben effecten op je immuunsysteem die we nu pas beginnen te begrijpen

Tattoo's zijn allang geen statement meer voor rebellen of rocksterren. Van subtiele plaatjes op je pols tot volledige sleeves: lichaamskunst is zo normaal geworden dat niemand er nog van opkijkt. Maar wat gebeurt er eigenlijk met die inkt zodra die je lichaam binnendringt?

De inkt die tijdens het tatoeëren diep in de lederhuid wordt geïnjecteerd, is een complexe mix van pigmenten, vloeistoffen en conserveringsmiddelen. Opvallend is dat veel van die pigmenten oorspronkelijk niet bedoeld zijn voor het menselijk lichaam, maar voor industriële toepassingen zoals autolak of printerinkt.

Sommige inkt bevat sporen van zware metalen zoals nikkel, chroom en kobalt. Deze stoffen kunnen allergische reacties veroorzaken en staan bekend om hun potentieel toxische eigenschappen. Daarnaast komen er in tattoo-inkt ook organische stoffen voor, zoals azo-kleurstoffen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s). Onder invloed van zonlicht of laserbehandeling kunnen deze stoffen afbreken tot mogelijk schadelijke verbindingen, die in laboratoriumstudies gelinkt zijn aan DNA-schade en kanker.

Zwarte inkt kan bijvoorbeeld PAK’s bevatten die ook voorkomen in roet en uitlaatgassen. Gekleurde inkt, vooral rood, geel en oranje, staat juist vaker bekend om allergische reacties en langdurige huidontstekingen.



Zodra de inkt in de huid zit, ziet het lichaam de pigmentdeeltjes als indringers. Afweercellen proberen ze op te ruimen, maar slagen daar niet volledig in. De deeltjes zijn simpelweg te groot. In plaats daarvan blijven ze opgesloten in huidcellen, wat tattoo's hun permanente karakter geeft.

Toch blijven de pigmenten niet altijd netjes op hun plek. Onderzoek laat zien dat kleine deeltjes via het lymfesysteem zich ophopen in lymfeklieren. Wat dat op lange termijn betekent, is nog niet duidelijk, maar het roept vragen op over langdurige blootstelling aan potentieel schadelijke stoffen in een cruciaal deel van het immuunsysteem.

Recente studies suggereren bovendien dat tattoo-inkt het immuunsysteem actief kan beïnvloeden. Zo kunnen pigmenten ontstekingsreacties veroorzaken en mogelijk zelfs de effectiviteit van bepaalde vaccins verminderen. Dat betekent niet dat tattoos gevaarlijk zijn in combinatie met vaccinaties, maar wel dat ze de communicatie tussen immuuncellen kunnen verstoren.

De meest voorkomende problemen blijven echter allergische reacties en ontstekingen. Vooral rode inkt staat erom bekend maanden of zelfs jaren later jeuk, zwelling of kleine ontstekingsknobbels te veroorzaken.

Meer dan alleen esthetiek

Voor de meeste mensen veroorzaken tattoo's geen ernstige gezondheidsproblemen. Toch zijn ze niet volledig zonder risico. Ze brengen stoffen in het lichaam die daar nooit voor bedoeld waren en die er vaak levenslang blijven.

Met de groeiende populariteit van tattoo's neemt ook de totale blootstelling aan deze stoffen toe. In combinatie met factoren zoals zonlicht, veroudering en medische behandelingen kan dat effecten hebben die de wetenschap nog niet volledig begrijpt.

Reacties

08-04-2026 09:06:50 Spotcatus

In dat licht is de Hans uit een vorig artikel een nog grotere oetlul!

08-04-2026 10:25:19 allone

Vrij logisch dat je lichaam niet happy is met zulke vreemde stoffen.

Ik heb het dan ook geen milliseconde overwogen

