Jokes partner tatoeëerde 250 keer zijn naam op haar lichaam: Elke dag pijn

Niet iedereen laat in Nederland vrijwillig een tatoeage zetten. Zo werd Joke jarenlang door haar ex-partner gedwongen om zijn naam, initialen en teksten als 'eigendom van' op haar lichaam te laten tatoeëren, in totaal zo'n 250 keer. Haar verhaal is extreem, maar volgens Stichting Spijt van Tattoo staat ze niet alleen. De stichting komt daarom nu in actie.De organisatie zegt dat er in Nederland veel vrouwen zijn die onder druk, dwang of emotionele manipulatie tatoeages laten zetten door hun (ex-)partner. Om hen te helpen begint de stichting met de actie 'Uit je Hart, uit je Huid', waarmee slachtoffers kosteloos tatoeages kunnen laten verwijderen.Volgens de stichting Spijt van Tattoo zat Joke jarenlang in een destructieve relatie. Haar ex-partner zou destijds een tatoeage-machine hebben gekocht bij AliExpress en de tatoeages op haar lichaam hebben gezet. "Op plekken waarvan hij dacht dat ze door andere mannen waren aangeraakt, zoals haar borsten en billen. Het was een teken van controle en bezit", zegt woordvoerder Andy Han.Volgens hem leefde Joke destijds in angst en werd ze structureel vernederd. Verzetten lukte nauwelijks. "Ze probeerde zich te verdoven met alcohol en pillen."Inmiddels is een groot deel van de tatoeages verwijderd, vooral in haar gezicht. Toch is de impact nog dagelijks voelbaar. "Voor veel vrouwen zijn dit geen versieringen, maar blijvende herinneringen aan een periode van angst en afhankelijkheid."De stichting benadrukt dat zelfs kleine tatoeages grote psychische gevolgen kunnen hebben na een relatie.Herstel kost tijd en geldHet verwijderen van tatoeages is duur. Bij Joke lopen de kosten op tot zo'n 30.000 euro. Zij wordt financieel gesteund, maar voor veel slachtoffers is behandeling onbetaalbaar.Een groot deel van Jokes tatoeages is inmiddels verwijderd, vooral op haar gezicht. Eind dit jaar hoopt ze helemaal tatoeagevrij te zijn. "Maar daarmee is de psychische schade nog niet hersteld. Vrouwen kijken elke dag naar dit soort tatoeages en elke keer veroorzaken ze pijn", zegt Han.'Wie diep geraakt is, kan ook weer opstaan'Ondanks dat Joke nog midden in haar herstelproces zit, wil ze vrouwen die hetzelfde is overkomen een hart onder de riem steken. Ze hoopt dat haar verhaal anderen steunt. "Wie diep is geraakt, kan ook weer opstaan. Als het mij lukt, dan kan een ander dat ook", zegt Joke.Daarom zamelt de stichting via crowdfunding geld in om meer vrouwen te kunnen helpen. Slachtoffers kunnen zich niet zelf aanmelden, maar via hulpverleners zoals een psycholoog of casemanager.