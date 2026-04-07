Gelukkig einde voor groepje ganzenkuikens op de A12, politie schiet te hulp

Een bijzondere reddingsoperatie vandaag voor de politie nabij het Gelderse Ede. Automobilisten op de A12 hadden een gans met haar drie kuikens langs de snelweg zien lopen en de politie gewaarschuwd. Die zorgde er uiteindelijk voor dat de diertjes een veilige oversteek konden maken.Meerdere automobilisten op de A12 was het vandaag opgevallen dat er een gezin ganzen de snelweg probeerde over te steken. De politie ontving belletjes over een volwassen gans met drie kuikens die zich waagden aan een oversteek in het drukke verkeer.Samen met Rijkswaterstaat werd een deel van de weg afgesloten. Zo ontstond er volgens de politie in Ede 'ruimte om zowel de automobilisten als de ganzen veilig te laten passeren'. Maar tijdens het begeleiden van het gezinnetje richting de zijberm bleek iets verderop nóg een volwassen gans midden op rijstrook te staan met daarbij een eenzaam kuiken.Volgens de politie was een welgemikte duik voldoende om dit kuiken snel in veiligheid te brengen. De oudergans koos echter het luchtruim en dus bleek er geen andere optie dan het diertje mee te nemen naar het bureau. Daar werd het jonge gansje veilig opgehaald door de dierenambulance.Maar de reddingsactie was daarbij nog niet voorbij toen bleek dat de gans met de drie kuikens wederom op de snelweg werd gesignaleerd. Samen met de dierenambulance begonnen agenten aan een tweede reddingsoperatie."De collega's van de dierenambulance waren in staat om de drie jonge gansjes veilig te vangen. Moeder was helaas gevlogen. Maar gelukkig was ons eerst gevangen gansje nu niet meer in z'n 'eendje'", schrijft de politie Ede na afloop van de gebeurtenissen.De jonge ganzen zijn inmiddels veilig ondergebracht bij een wildopvang, waar ze rustig kunnen bijkomen van hun hachelijke avontuur en voorlopig even niet de snelweg op hoeven.