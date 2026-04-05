Een opvallende reddingsactie van de brandweer in Breda. Waar die normaal nog weleens een katje uit de boom redt, was het vandaag een duif in nood die hulp nodig had.
Op deze foto
is te zien dat de duif hulpeloos in de boom bij de Arsenaalbrug in Breda hangt. De vogel zat met een vleugel verstrengeld in een visdraad.
De dierenambulance werd ingeschakeld, maar kon niet bij de duif komen. "Wij zijn er voor alle beestjes, dus ook voor duiven", zegt een woordvoerder.
De brandweer rukte uit met een hoogwerker, waarna het dier werd gered. De dierenambulance heeft hem naar het vogelrevalidatiecentrum in Zundert gebracht. Het gaat naar omstandigheden goed, zegt de woordvoerder.
