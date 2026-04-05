455 keer met dezelfde kaart de parkeergarage uit; Roermond pakt fraude aan

In een parkeergarage aan de rand van het centrum van Roermond is voor meer dan 100.000 euro gefraudeerd. Door een technische fout konden uitrijkaarten veel vaker dan één keer worden gescand.



Meer dan duizend automobilisten maakten meermaals gebruik van dezelfde uitrijkaart, blijkt uit onderzoek van de gemeente. Eén automobilist deed dat 455 keer, meldt L1 Nieuws.



De fout werd in augustus vorig jaar ontdekt door de gemeente. Die schakelde daarop een gespecialiseerd bureau in dat de fraude door de automobilisten in kaart bracht. "Het betekent dat zij een keer een uitrijkaart hebben aangeschaft en vervolgens meerdere keren deze zelfde uitrijkaart hebben gebruikt", laat de gemeente weten.



Uit het onderzoek blijkt dat ook gemeentemedewerkers van het Stadskantoor misbruik hebben gemaakt van de uitrijkaarten. Daarnaar loopt nog een intern onderzoek.



De gemeente heeft de nu bekende fraudeurs per brief verzocht om de verschuldigde parkeerkosten alsnog te betalen. In totaal zijn 1144 brieven verstuurd, de kosten variëren van 6,50 euro tot maar liefst 1027 euro. In totaal gaat het in de gecontroleerde periode om 106.000 euro aan misgelopen parkeergelden.



Omdat slechts gecontroleerd is vanaf het moment dat de fout werd ontdekt, is het werkelijk misgelopen bedrag voor de gemeente waarschijnlijk veel hoger.



Inmiddels is de mogelijkheid om een uitrijkaart vaker te scannen uitgezet. De uitrijkaarten worden nu bij de slagboom 'ingeslikt'.

Reacties

04-04-2026 18:42:09 allone

Tja. Als iemand een fout maakt zodat mensen de uitrijkaart meerdere keren kunnen gebruiken… wie is dan de schuldige?

04-04-2026 21:51:43 Erik_Baas

S Als iemand zo stom is om herhaald gebruik van zo'n kaart mogelijk te maken is het geen fraude. Punt.

05-04-2026 09:08:20 Spotcatus

Het is wel degelijk fout natuurlijk! Het geld dat hier niet verdiend werd moet toch linksom of rechtsom op tafel komen. En dat moet ik dan ook betalen terwijl ik daar niet geparkeerd heb! Iedereen snapt best dat dit niet de bedoeling was! Men had het natuurlijk gewoon kunnen aangeven ipv uitbuiten!



05-04-2026 10:12:08 DrZiggy

S Tsja, ik snap dat mensen er gebruik van hebben gemaakt, maar het blijft gewoon illegaal. In dit geval hebben ze pech en moeten ze alsnog betalen, helemaal terecht.



Ik betaal ook wel eens geen parkeergeld als ik maar kort ergens moet staan. Gokje dat ik niet gepakt wordt, maar ik accepteer dan ook de boete als het wel zo is.

05-04-2026 11:12:38 Spotcatus

Ik vraag me ineens af hoe mensen erachter kwamen dat dezelfde kaart bleef werken. Ik heb nog nooit geprobeerd om dat te doen want dan sta je bij de slagboom met auto’s achter je en dan verwacht je toch niet dat het werkt? Dan zorg je er wel voor dat je een geldig kaartje hebt en gebruik je die? Als iemand het al uitvindt, dan is het ook dom om dat aan anderen te vertellen (vanuit hun perspectief) natuurlijk! Ze waren er waarschijnlijk nooit achter gekomen als diegene niemand iets verteld had.

