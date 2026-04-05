In een parkeergarage aan de rand van het centrum van Roermond is voor meer dan 100.000 euro gefraudeerd. Door een technische fout konden uitrijkaarten veel vaker dan één keer worden gescand.

Meer dan duizend automobilisten maakten meermaals gebruik van dezelfde uitrijkaart, blijkt uit onderzoek van de gemeente. Eén automobilist deed dat 455 keer, meldt L1 Nieuws.

De fout werd in augustus vorig jaar ontdekt door de gemeente. Die schakelde daarop een gespecialiseerd bureau in dat de fraude door de automobilisten in kaart bracht. "Het betekent dat zij een keer een uitrijkaart hebben aangeschaft en vervolgens meerdere keren deze zelfde uitrijkaart hebben gebruikt", laat de gemeente weten.

Uit het onderzoek blijkt dat ook gemeentemedewerkers van het Stadskantoor misbruik hebben gemaakt van de uitrijkaarten. Daarnaar loopt nog een intern onderzoek.

De gemeente heeft de nu bekende fraudeurs per brief verzocht om de verschuldigde parkeerkosten alsnog te betalen. In totaal zijn 1144 brieven verstuurd, de kosten variëren van 6,50 euro tot maar liefst 1027 euro. In totaal gaat het in de gecontroleerde periode om 106.000 euro aan misgelopen parkeergelden.

Omdat slechts gecontroleerd is vanaf het moment dat de fout werd ontdekt, is het werkelijk misgelopen bedrag voor de gemeente waarschijnlijk veel hoger.

Inmiddels is de mogelijkheid om een uitrijkaart vaker te scannen uitgezet. De uitrijkaarten worden nu bij de slagboom 'ingeslikt'.