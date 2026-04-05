Een paar seconden beeldmateriaal zijn genoeg om een internationale controverse te ontketenen. Dit is wat er gebeurde met Chanchal, een zeventigjarige olifant die vlakbij het beroemde Amber Fort in Jaipur, Rajasthan, woonde. In de video
, die de afgelopen weken viraal is gegaan, lijkt het dier bedekt met felroze poeder terwijl een model erop rijdt. Op de foto het model Julia Buruleva.
De video bleef maandenlang in de schaduw, totdat het nieuws over de dood van Chanchal in februari 2026 alles weer op de voorgrond bracht en een esthetisch geschil veranderde in een geval van vermeend dierenmisbruik.
Sadiq Khan, de mahout die al jaren voor Chanchal zorgt, ontkent met klem alle beschuldigingen. Volgens zijn verhaal benaderde het model hem op straat met de vraag of hij een spontane fotoshoot wilde organiseren. In ruil voor 2.500 roepies stemde Khan ermee in. De sessie duurde slechts vijftien minuten en de kleur die op het dier werd gebruikt was droge gulaal, het plantaardige poeder dat traditioneel werd gebruikt tijdens hindoeïstische feestdagen zoals Holi, dus biologisch en vrij van chemicaliën.
Wat de dood van de olifant betreft, was Khan categorisch: Chanchal was op leeftijd en leed aan hartproblemen.
“Het postmortem uitgevoerd door het bosbeheer bevestigde dat de doodsoorzaak een hartstilstand was”, zei hij. “De verf heeft er niets mee te maken.”
Buruleva bevestigde ook de versie van de mahout. In een Instagram-post die op 18 februari werd gepubliceerd, schreef hij dat de gebruikte kleur identiek was aan de kleur die de lokale bevolking gebruikte tijdens de festiviteiten, en dus absoluut onschadelijk voor het dier. Op 30 maart, nadat de dood van Chanchal algemeen bekend werd, voegde de fotograaf eraan toe: “De schietpartij was kort en onder toezicht, en de olifant bleef de hele tijd kalm. Ik ben op geen enkele manier verantwoordelijk voor wat er is gebeurd.”
Chanchal was geen onbekende in Jaipur. Jarenlang maakte hij deel uit van de kudde van 76 olifanten in Hathi Gaon, het ‘olifantendorp’ op de hellingen van Amber Fort, waar de dieren werden gebruikt om toeristen over een steile route van vier kilometer te vervoeren. Vijf jaar geleden ging ze met pensioen en wijdde zich sindsdien vooral aan wandelingen in het dorp.
Een lang leven, doorgebracht in contact met bezoekers van over de hele wereld, en dat volgens officiële rapporten eindigde als gevolg van natuurlijke oorzaken die verband hielden met hoge leeftijd.
Ondanks de ontkenningen belandde de zaak op de tafel van de autoriteiten. Het bosbeheer van Rajasthan weigert publieke verklaringen af te leggen, maar heeft een onderzoekscommissie ingesteld om licht te werpen op de omstandigheden van de dood van de olifant. Een functionaris bevestigde het nieuws anoniem.
Ondertussen is de internationale organisatie PETA de zaak met gestrekte benen aangegaan en hekelt ze de algemene omstandigheden van de olifanten die worden gebruikt voor toeristische wandelingen in het Amber Fort: dieren die met dwangmiddelen worden vastgeketend en gecontroleerd, met ernstige gevolgen voor hun fysieke en psychologische welzijn.
Actrice Rupali Ganguly, een bekend gezicht op de Indiase televisie en PETA-activist, heeft premier Narendra Modi rechtstreeks aangeschreven en opgeroepen tot interventie. In de brief riep hij India op om het voorbeeld van Indonesië te volgen door olifantenritten te verbieden en technologische alternatieven te bevorderen, zoals robotolifanten of versierde elektrische voertuigen, om de culturele iconografie te behouden zonder toevlucht te nemen tot uitbuiting van dieren.
De zaak van Chanchal raakt gevoelige zenuwen die veel verder gaan dan een enkele video. Het brengt toerisme en dierenbescherming, culturele traditie en hedendaagse gevoeligheid, individuele verantwoordelijkheid en institutionele regelgeving samen. De onderzoekscommissie zal moeten vaststellen of er sprake is van nalatigheid.
Maar de vraag die velen stellen gaat niet over verf. Het gaat over al het andere. Waarom hebben we het gedaan? Waarom blijven we dieren gebruiken als achtergrond voor onze inhoud? Chanchal stierf niet aan roze. Maar misschien leefde ze te lang zonder dat iemand er echt om gaf.
aan.