Foutje of slimme marketing? Billboard in Rotterdam hangt in spiegelbeeld





"Alles wat je nu noemt, heb ik voorbij zien komen", zegt Laurens-Jan Duvigneau van Unilever, waar het cometicamerk onderdeel van is.



De gigantische reclameposter hangt op het gebouw De Willemswerf. "Mooi haar begint bij de hoofdhuid", luidt de tekst.



"We hebben het bord zondagochtend opgehangen. Al vrij snel daarna kregen we een bericht doorgestuurd uit een buurtapp, waarin iemand zich afvroeg of het door een stagiair was gemaakt. Sindsdien staat de telefoon eigenlijk niet meer stil: we krijgen berichten via sociale media, appberichten en media die ons bellen."



De discussie gaat vooral over de vraag of het een fout was of bewust is gedaan. En als het al bewust was, zou het dan een 1 aprilgrap zijn geweest. "Ik kan je zeggen: het was bewust, maar geen 1 april-grap. Dat was hooguit een leuke bijkomstigheid die de discussie extra heeft aangewakkerd."



Er staat inmiddels een spiegel op straat, waarin je de tekst wel goed kunt lezen. "Die hebben we er bewust niet meteen bij geplaatst. We wilden eerst dat er discussie zou ontstaan."



De meningen over de reclame zijn verdeeld. "Geen aprilgrap. Geen fout. Wel stom", is een reactie op LinkedIn van een marketingdeskundige.



Een ander reageert: "Ik heb vaak het idee dat dit soort creatieve lagen vooral intern goed werken."



Merk- en communicatiestrateeg Lonneke Martens Bos vindt het wél een geslaagde actie. Juist omdat zoveel mensen het erover hebben. De ophef onder vakgenoten vindt ze niet verrassend.



"Als er iets anders is dan anders, dan vinden vakmensen daar meteen wat van. Mijn hele LinkedIn-tijdlijn stroomt dan vol met liefhebbers en haters. Iedereen heeft er een mening over. Maar de belangrijkste vraag is: wat vindt de doelgroep ervan?" Volgens haar wordt die vraag in de praktijk nog weleens vergeten.



Ze wijst ook op de rol van influencers in de campagne. "Ze hebben model en ambassadeur Joann van den Herik ingezet, die een groot bereik heeft op sociale media. Zij heeft erover gepost en er circuleert ook een TikTok-video. Dat helpt enorm. Je moet influencers wel iets geven om over te praten en dat is hier duidelijk gelukt."



Reacties

03-04-2026 18:13:54 allone

Oudgediende



Goede reclame.

Of niet.

Want ik kan niet zien om welke shampoo het gaat.

Afgezien daarvan zou ik mijn keuze niet laten beïnvloeden door reclame.

03-04-2026 18:59:47 Emmo

Stamgast



@allone :

Afgezien daarvan zou ik mijn keuze niet laten beïnvloeden door reclame. QuoteAfgezien daarvan zou ik mijn keuze niet laten beïnvloeden door reclame. Ik ook niet: Ik gebruik al járen geen shampoo.

04-04-2026 14:03:36 Emmo

Stamgast



@allone :

want? Quotewant? Doktersadvies: psoriasis op de hoofdhuid.

04-04-2026 14:08:16 allone

Oudgediende



En wat gebruik je nu?



@Emmo : ah 👍En wat gebruik je nu?

04-04-2026 14:14:34 Emmo

Stamgast



@allone : Dermovate haarwater van de apotheek. Voor de rest niets, behalve water.

04-04-2026 17:05:26 allone

Oudgediende



… ook goed voor exceem 🤔

Maar sterk spul. Niet voor langdurig gebruik: Gebruik dit medicijn niet langer dan vier weken achter elkaar zonder overleg met een arts



@Emmo : 👍… ook goed voor exceem 🤔Maar sterk spul.

05-04-2026 23:33:38 De Paus

Oudgediende



S Ik doe altijd een wit petje op mijn kale knar.

