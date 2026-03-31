Monteur verdient duizenden dollars per nacht dankzij beruchte kuil in de weg

Een kapotte band betekent voor automobilisten pure pech. Voor een 23-jarige monteur uit Brooklyn is het uitgegroeid tot een opvallend lucratieve bijverdienste. Met dank aan het slechte wegdek in New York.



Dankzij één hardnekkige kuil in het wegdek langs de Belt Parkway in New York, verdient Javier Yat naar eigen zeggen tot wel 2200 dollar per nacht. Yat, eigenaar van een mobiele bandenservice, parkeert zijn bestelbus ’s nachts strategisch in de buurt van de beruchte plek.



Automobilisten die de kuil te laat opmerken, rijden er met hoge snelheid overheen — met lekke banden als gevolg. En precies daar staat Yat klaar.



„De pech van de één, is het geluk van de ander”, zegt hij nuchter. Waar hij op een gewone dag overdag slechts vier tot vijf banden vervangt, loopt het ’s nachts flink op. Vooral bij slecht weer is het raak: bestuurders zien de kuil minder goed en rijden er sneller in.



Volgens Yat helpt hij dan vijftien tot twintig klanten per nacht. Voor een bandenwissel rekent hij tussen de 150 en 300 dollar, afhankelijk van het type voertuig. Daarmee loopt zijn omzet snel op. Zo snel zelfs dat hij vaak hulp moet inschakelen om nieuwe banden aan te laten voeren omdat zijn voorraad in de bus niet toereikend is.



De kuil zelf is volgens hem al langere tijd een probleem. Reparaties door de gemeente zouden slechts tijdelijk effect hebben, waarna regen en kou het asfalt opnieuw aantasten.



Het fenomeen is niet uniek: door temperatuurwisselingen, water dat bevriest en het gebruik van strooizout, ontstaan in veel steden hardnekkige gaten in de weg. Ook in Nederland worden nog steeds weggedeelten afgesloten om die reden.



Toch wringt het. Terwijl Yat goed verdient aan de situatie, groeit de frustratie onder weggebruikers. Het aantal meldingen van kuilen in New York is dit jaar fors gestegen ten opzichte van vorig jaar. Lokale politici zetten vraagtekens bij de effectiviteit van het onderhoud.



Meer monteurs merken de gevolgen. Een garagehouder in Queens zegt dat zijn team de afgelopen maanden aanzienlijk meer banden heeft moeten vervangen dan normaal. In sommige gevallen loopt de schade flink op, zeker als naast de band ook velgen of lagers beschadigd raken.

Stepper overleden



De situatie is niet zonder risico. Eerder deze maand kwam een man om het leven nadat hij met zijn step een kuil raakte. Het incident onderstreept dat het probleem verder gaat dan alleen financiële schade.



Voor Yat blijft het voorlopig een lucratieve bron van inkomsten. Maar hoe lang nog is onzeker. Zodra de weg structureel wordt hersteld, verdwijnt ook zijn nachtelijke klantenstroom en moet-ie op zoek naar een nieuwe kuil. Tot die tijd blijft hij paraat langs de kant van de weg — klaar om automobilisten uit de problemen te helpen, tegen een stevige vergoeding.

Reacties

