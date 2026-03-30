82.000 tegels op museum laten los na renovatie die miljoenen euro's kostte

ARNHEM - Alle 82.000 geglazuurde tegels op de nieuwe vleugel van Museum Arnhem zijn ongeschikt. Ze barsten, breken of laten los en vormen daarmee een veiligheidsrisico, schrijft wethouder Maurits van de Geijn aan de gemeenteraad. Met de renovatie was 23 miljoen euro gemoeid.

Om het museum 'op verantwoorde wijze' open te houden, worden per direct hekken geplaatst rond het risicogebied. Daarna wordt gekeken naar tijdelijke oplossingen waarbij minder afzetting nodig is.



De problemen kwamen al kort na de oplevering in 2022 aan het licht. Onderzoek naar de tegels, de bevestiging en de constructie daarachter wijst nu uit dat ze allemaal ongeschikt zijn. Volgens wethouder Van de Geijn werd eerder gedacht dat het om incidenten ging.

Hij zegt geschrokken te zijn van de uitkomst dat alle tegels ongeschikt zijn en bovendien een veiligheidsrisico geven doordat ze los kunnen laten.



Het is niet het eerste probleem bij peperdure bouw- en renovatieprojecten in Arnhem. Zo bleek het dak van station Arnhem Centraal na oplevering te lekken, bleek de recent gerenoveerde AKU-fontein een lek te hebben en werden historische keldergewelven na de verwoestende stadsbrand ten onrechte gesloopt, terwijl ze juist behouden moesten blijven.



Wie betaalt de schade?

De wethouder zegt te werken aan een structurele oplossing en herstelplan voor Museum Arnhem. Wanneer dat is geregeld, kan ze nog niet zeggen. Ook de vraag wie er verantwoordelijk is en dus voor de schade op moet draaien, blijft vooralsnog onbeantwoord.

Reacties

30-03-2026 16:13:36 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 413

OTindex: 1.255

Tegelzetters zijn ook niet meer wat ze eens waren...

30-03-2026 17:01:43 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 413

OTindex: 1.255

@Emmo : Toen konden ze ook bruggen bouwen die lang meegingen!

30-03-2026 23:06:39 DrZiggy

Administrator



WMRindex: 4.880

OTindex: 206

S En terecht, wat een lelijk gebouw zeg. Als ik een tegel of lijm was, zou ik ook los laten.



Het lijkt wel statische ruis op een oude tv.

30-03-2026 23:29:21 omabep

Oudgediende



WMRindex: 11.259

OTindex: 3.193

@DrZiggy : Het is inderdaad geen mooi gebouw. Maar alles went, dus over een paar jaar, als de tegeltjes een natuurlijk uiterlijk krijgen (want wie gaat al die tegeltjes wekelijks bijhouden met schoonmaken?), ziet het er misschien leuker uit.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.