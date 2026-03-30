Senegal pronkt met trofee Afrika Cup en haalt woede Marokko op de hals

De selectie van het Senegalese voetbalelftal heeft zich de woede van Marokko op de hals gehaald. Voorafgaand aan de oefenwedstrijd tegen Peru, die in het Parijse Stade de France wordt afgewerkt, toonde Senegal de trofee van de Afrika Cup aan het publiek. Senegal won die finale, maar werd later gediskwalificeerd waarna Marokko alsnog tot winnaar is uitgeroepen.De selectie van Senegal vlak voor de wedstrijd, mét de Afrika Cup.Nadat Senegal had aangekondigd een ereronde met de beter te willen lopen, dreigde Marokko een rechtszaak aan te spannen tegen het stadion, Stade de France, als dat ruimte zou bieden aan Senegal voor zo'n ereronde.Senegal trok zich van dat dreigement weinig aan, want de beker is inmiddels op het veld getoond aan het publiek.Vlak voor de wedstrijd deelde Senegal een bericht op X, met beelden van spelers in de tunnel - mét de trofee.Senegal won in januari de Afrika Cup van Marokko. Die titel werd deze maand weer afgenomen na tussenkomst van de Afrikaanse voetbalbond. Dat was omdat Senegal het veld in de slotfase had verlaten, uit onvrede over een gegeven strafschop voor Marokko. De ploeg keerde echter terug, de penalty werd gemist, en Senegal sloeg toe in de verlenging.Senegal weigert echter de beker aan Marokko te overhandigen. Het land ziet zich nog steeds als de rechtmatige winnaar. Spelers van Senegal daagden Marokko uit met berichten op sociale media, waarbij ze beelden van de trofee deelden en schreven: "Kom hem maar halen."De Marokkaanse voetbalbond heeft via X laten weten stappen te zullen nemen als de beker in Stade de France zou worden getoond door de Senegalezen.De finale verliep ook náást het veld chaotisch. Marokkaanse ballenjongens probeerden de handdoek af te pakken van de keeper van Senegal, waarbij een worsteling ontstond. Ook PSV-speler Saibari bemoeide zich ermee, hij probeerde de reservekeeper tegen te houden toen die de handdoek aan de keeper in het doel wilde geven.