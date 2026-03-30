Dakdekker filmt hoe ICE hem omsingelt na klus, verdenkt huiseigenaar: ‘Wil rekening van 10.000 dollar niet betalen’

Bryan Polanco, een dakwerker in de VS, filmt hoe hij op een dak staat terwijl hij omsingeld wordt door agenten van de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Volgens hem heeft de eigenaresse van het huis waar hij het werk uitvoerde kort daarvoor ICE gebeld om zo een rekening van 10.000 dollar te ontlopen.



De dakdekkers zijn volgens een lokaal televisiestation afkomstig uit Guatemala en waren ingehuurd voor een klus van drie dagen. Op beelden is te zien hoe aan het einde van zijn werk agenten van ICE de woning omsingelen en de dakdekkers arresteren als ze beneden staan.



Bryan filmt alles en geeft ondertussen commentaar bij de situatie. „Ik heb al veel van dit soort video’s gezien, en jammer genoeg maak ik het vandaag zelf mee.’’



Volgens de dakdekker heeft de eigenaresse van het huis de immigratiedienst ingelicht om naar eigen zeggen een rekening van 10.000 dollar (8700 euro) niet te moeten betalen. Ze zou volgens hem bewust gewacht hebben tot het werk klaar was voor de agenten ingelicht werden.



In een reactie aan Newsweek laat ICE weten dat ze geen tip kregen van een beller. De actie past volgens de dienst in een ‘gerichte operatie die gezorgd heeft voor de arrestatie van zes illegale immigranten’.



Verschillende dakdekkers zouden een definitief uitzettingsbevel hebben gekregen. Een van hen zou eerder al veroordeeld zijn voor illegale terugkeer.

Reacties

30-03-2026 12:10:33 Spotcatus

Gehaaide tante! Eigenlijk zouden aannemers, schilders, schoonmakers ed. haar moeten boycotten en niet meer voor haar werken! Dan zal ze zichzelf in de wiek geschoten hebben! Dit is natuurlijk diefstal!

30-03-2026 14:49:15 allone

Ze moet dit gewoon betalen. Dat geld hebben deze mannen zo of zo nodig.

