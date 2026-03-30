Franse vrouw doodt beschermde lynx om kippen te beschermen, celstraf geëist

Het parket van het Franse Elzas heeft gisteren in Straatsburg een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden geëist tegen een 62-jarige vrouw. Zij wordt vervolgd voor het doden van een lynx, een streng beschermde diersoort. De vrouw zou het dier met een stok hebben geslagen toen het haar kippen aanviel.



Het incident vond inmiddels alweer even geleden plaats, op 18 oktober 2024, in het Franse Niederbronn-les-Bains, schrijft VRT. Het dorpje ligt in een bosrijk gebied in het noorden van de Elzas, waar de vrouw met haar vijf kippen woonde.



Toen de vrouw zag dat een van haar kippen, genaamd Marie-Thérèse, werd aangevallen. rende ze de tuin in en probeerde de lynx, die ze naar eigen zeggen voor een kat aanzag, te verjagen. De vrouw pakte een stok en sloeg het dier hard op de kop.



“Zelfverdediging” is hier niet van toepassing, want 'zelfs als het geen beschermde diersoort betreft, mag je geen dier doden om een ​​ander te redden', verklaarde officier van justitie Priscille Cazaux voor de strafrechtbank, aldus persbureau Belga.



Na het incident belde de vrouw de politie, waarna het dier naar de dichtstbijzijnde dierenkliniek werd gebracht. Volgens het autopsierapport ging het om een jong vrouwtje, dat slechts enkele maanden oud was en 4,2 kilo woog.



Het dier was uitgehongerd en had 'meerdere klappen op een dodelijke plek' gekregen. Het dier liep daardoor twee schedelbreuken op en een 'ubduraal hematoom' en overleed. Ook de kip overleefde het incident niet.



De vrouw van in de zestig vertelde dat ze in paniek raakte bij het zien van het roofdier. “Ik was geschrokken, ik schreeuwde, maar het liet niet los. Ik sloeg het om mijn kip los te krijgen”, vertelde ze aan de rechtbank.

30-03-2026 10:15:40 Spotcatus

Nou is die arme kip voor niets gestorven! Hij had de lynx dan net zo goed kunnen voeden!

30-03-2026 14:47:17 allone

Niets doen was beter geweest @Spotcatus : ja idd. Alleen maar verliezers in dit verhaal. De kip, de lynx, en de vrouw.Niets doen was beter geweest

