FvD onder vuur: gekozen met voorkeursstemmen, toch gevraagd zetel af te staan

Voorkeursstemmen binnen, maar tóch geen plek in de raad? Bij Forum voor Democratie zorgt dat voor gedoe. Kandidaten die met voorkeurstemmen zijn gekozen, zeggen dat ze onder druk zijn gezet om hun zetel af te staan aan hoger geplaatsten. Toch kiezen ze er nu voor om buiten FvD om de raad in te gaan.

Een woordvoerder van de partij noemt elf gemeenten waar kandidaten met voorkeursstemmen in de raad zijn gekomen. In Steenwijkerland stapten twee gekozen raadsleden uit de partij. Ook in Hoogeveen en Venlo zijn kandidaten nog voor de beëdiging van de nieuwe gemeenteraad uit de partij gestapt.



De kandidaten in Hoogeveen waren met voorkeursstemmen gekozen, maar zeiden dat ze onder druk zijn gezet om hun zetel op te geven aan mensen die hoger op de lijst stonden.

"Dit is geen algemene lijn, maar maatwerk op basis van de concrete situatie", aldus de woordvoerder. "Wij hebben in enkele gevallen een dergelijk verzoek gedaan. Dit is altijd ingegeven door de omstandigheden van het specifieke geval en de afspraken die vooraf met kandidaten zijn gemaakt."

Volgens de partij ging het bij een aantal mensen die nu toch hun raadszetel willen innemen om mensen die op eigen verzoek als lijstvulling op de kieslijst stonden en hadden aangegeven niet de gemeenteraad in te willen. "In die specifieke gevallen hebben wij verzocht de oorspronkelijke, zorgvuldig samengestelde lijstvolgorde aan te houden."

"Wij betreuren het dat in een aantal gevallen is besloten om zetels die onder de vlag van Forum voor Democratie zijn behaald, direct mee te nemen", zegt de woordvoerder. De partij gaat in 104 gemeenten de gemeenteraad in.

