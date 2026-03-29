Gecrashte Australiër na drie dagen per toeval gevonden door passerende boer

Een man uit de Australische staat New South Wales heeft drie dagen naast het wrak van zijn gecrashte auto gelegen. De 54-jarige bestuurder werd donderdagochtend bij toeval aangetroffen door een boer.



De politie vermoedt dat het ongeluk maandag gebeurde. Door nog onbekende oorzaak reed de man van de weg en kwam hij met zijn voertuig ondersteboven in een sloot terecht.



De bestuurder werd drie dagen later gevonden door een boer die zijn terrein controleerde in Curra Creek, in het zuidoosten van Australië. Het slachtoffer lag daar in de modder. Het was hem na het ongeluk gelukt om uit de auto te komen, maar door zijn verwondingen had hij de kracht niet om naar boven te klimmen. Bovendien lag zijn telefoon nog in de auto, waardoor hij het alarmnummer niet kon bellen.



Toen hulpdiensten arriveerden, bleek de man uitgedroogd en onderkoeld te zijn. Hij was gewond aan zijn borst en ledematen, maar het letsel was niet levensbedreigend. De man is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. „Hij heeft ongelofelijk veel geluk gehad”, meldt de ambulancedienst.

Reacties

29-03-2026 08:33:04 allone

Hij heeft idd wel geluk gehad. Geluk bij een ongeluk dan.

Geen foto van de 'sloot'?



klik hier voor de 'sloot'



Laatste edit 29-03-2026 08:37 Raar is het niet; Australië is niet zo dichtbevolkt als Nederland

29-03-2026 08:57:58 Spotcatus

Fijn dat het goed komt voor hem! Je moet daar ook niet veel langer zitten

