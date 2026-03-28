Brabant probeert de naam Holland uit te bannen: 'Wij zijn geen Hollanders'

Voel jij je Hollander, of Nederlander? In Brabant voelt het 'trotse volk' zich niet aangesproken door 'Hollander', zegt gedeputeerde Bas Maes. Daarom doet de provincie het woord in de ban. "Holland is maar een deel van Nederland."



Een 1 aprilgrap is het niet. Sterker nog: het gesprek over het gebruik van de benaming Holland werd jaren geleden al gevoerd in Brabant.



In 2019 werd er gedebatteerd over de komst van de Vuelta naar Brabant. "Die werd La Vuelta Holanda genoemd", zegt gedeputeerde Bas Maes tegen RTL Nieuws. "Toen hebben wij gereageerd: wij zijn geen Holland, wij zijn Brabant."



Hoewel in het buitenland nog wel eens informeel wordt gesproken over Holland (Holandia in Polen, Hollande in Frankrijk of Holanda in Spanje) is die naam een verwijzing naar de provincies Noord- en Zuid-Holland.



Maes: "Er zullen weinig Brabanders zijn die zeggen dat ze uit Holland komen, maar voor commerciÃ«le partijen, zoals met zo'n sportevenement, klinkt Holland soms beter. Nederland wordt daardoor in het buitenland gepromoot als Holland, maar van die naamsbekendheid willen we af."



Dat probeert Brabant met nieuw beleid. Voor evenementen waar de provincie subsidie aan verleent, gaat het bestuur zich er hard voor maken om 'Holland' niet in de naam te gebruiken.



"Uiteindelijk kan een evenement met Holland in de naam alsnog doorgaan als de wedstrijd meerwaarde heeft, maar we geven bij organisaties aan dat een juiste naam een belangrijk punt voor ons is."



Zo ook bij de Ronde van Nederland, die ook wel de Tour of Holland wordt genoemd. Maes: "Het evenement is voor drie jaar vastgesteld. In het eerste jaar is het niet gelukt om de naam te veranderen. We begrijpen dat het nu extra lastig is, want er is al een website en merchandise gemaakt, maar we zijn er wel over in gesprek met de organisatie."



"In 2028 bestaat de Koninklijke Nederlandse Wielerunie 100 jaar. Dat jaar staat in teken van wielerwedstrijden in Nederland. Het evenement wordt het Dutch Cycling Festival genoemd. Dat voldoet aan ons nieuwe uitgangspunt."

Reacties

28-03-2026 18:16:56 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 399

OTindex: 1.203

Ik ben een Gelderlander en ben het eens met de Brabanders in dit geval. Holland zijn maar twee provincies! Ik zeg ook altijd the Netherlands als ik in het buitenland ben. Dan zeggen ze: “from Holland”. En dan zeg ik: “No from Gelderland”. Moet je ze zien kijken! Holland is niet Nederland!

28-03-2026 20:21:25 allone

Oudgediende



WMRindex: 54.533

OTindex: 97.396

En Napoleon is gestorven op Sint Helena.

28-03-2026 21:50:03 Buick

Oudgediende



WMRindex: 6.078

OTindex: 1.182

Echt weer ambtenaren.

Er zijn vele problemen in Nederland, zoals slechte opvang van probleemjongeren en zo nog wel veel meer.

Maar ze geven de belasting centen uit om geen Holland meer te hoeven horen.



Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.