Braziliaanse influencer beschuldigd van in scène zetten ontvoering: ‘Dacht dat ik vermoord werd'

De Braziliaanse influencer Monniky Fraga kon vorig jaar op flink wat medeleven rekenen toen ze bekendmaakte te zijn ontvoerd. Het lukte haar om te ontsnappen, maar haar man werd wel flink toegetakeld. Afgelopen dinsdag kreeg haar verhaal een bijzondere wending: Fraga werd namelijk zelf gearresteerd.



De politie vermoedt dat Fraga het verhaal in scène heeft gezet om extra volgers en likes op sociale media te krijgen.



Vorig jaar vertelde Fraga aan haar volgers dat zij en haar man door drie mannen in de val waren gelokt bij hun huis in de gemeente Igarassu. De twee werden gevangen genomen en werden bedreigd. ‘Ik bracht uren in een bos door. Ik wist al die tijd niet of ik het er levend vanaf zou brengen’, zo vertelde ze met tranen in haar ogen in een video.



‘Ik dacht dat ze me zouden vermoorden en in de rivier zouden gooien. Het enige waar ik nog aan kon denken, waren mijn kinderen. Lucas hebben ze in elkaar geslagen. Het was hen te doen om de gouden kettingen waar ik over gepost had. ‘Maar die waren niet van mij’, probeerde ik hen duidelijk te maken.’



Hoewel haar getuigenis hartverscheurend was, blijkt nu dat het om een knap staaltje acteren ging. De politie weet namelijk zeker dat er sprake was van een vooropgezet plan. “Hoe meer het onderzoek vorderde, hoe duidelijker het werd dat Fraga en een dader onder één hoedje speelden. Bepaalde zaken waren op voorhand afgesproken. Nadien bleef ze ook nog met hem in contact”, aldus detective Cley Anderson.



Fraga zou drie medeplichtigen hebben gehad, van wie er één inmiddels is overleden. Eentje zit al in de cel voor een andere misdaad en de andere man werd net als Fraga gearresteerd. Saillant detail: Lucas, de man van Fraga, zou niet op de hoogte zijn geweest van het complot. Hij zou daadwerkelijk in elkaar zijn geslagen en stond doodsangsten uit. “Hij heeft altijd geloofd dat het een ernstige ontvoering was”, aldus Anderson.



Zijn vrouw moet zich nu in de rechtbank gaan verantwoorden voor verstoring van rechtsgang en verspilling van kostbare politietijd. In afwachting van het proces pleiten haar advocaten voor huisarrest in plaats van een verblijf in de cel. “Ze heeft nog jonge kinderen”, zo beargumenteren ze.

Reacties

28-03-2026 15:00:25 Spotcatus

Alleen al het beroep Influencer zou afgeschaft moeten worden! Voegt niets toe aan de maatschappij!

28-03-2026 15:11:33 Emmo

@Spotcatus : Mee eens. Toch zijn er zat mensen zich daardoor laten beïnvloeden.

