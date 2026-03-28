Basketballer verpulvert lengterecord met een duizelingwekkende 2 meter 36

Olivier Rioux, geboren in Terrebonne (Québec, Canada) op 2 februari 2006, brengt iets ongewoons mee, hij staat 7 ft 9″ (~2,36 m). Hij speelt, hoe kan het ook anders, college basketball voor de Florida Gators in de SEC (Southeastern Conference). Ruim voor hij ook maar in een wedstrijd speelde, werd hij al erkend door het Guinness World Records als de langste tiener ter wereld.Op 6 november 2025 checkte Rioux eindelijk in tijdens een wedstrijd tegen North Florida Ospreys met nog slechts 2 minuten te spelen in een ruime zege: 104-64. Het publiek riep “We Want Ollie” en de coach gaf toe.Hij raakte de bal niet aan, maar hij had al gewonnen: hij werd de langste speler ooit in collegebasketbalgeschiedenis toen hij het veld betrad. Hij zei er zelf over: “It felt great … the support from everybody was amazing.” En ook: “It’s another day, I guess.” Dat is nogal een understatement voor iemand die met één stap geschiedenis schrijft.