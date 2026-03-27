Niels zet vrachtwagen dwars op snelweg na ongeval: 'Bijna iedereen reed door'

Het is een rit die vrachtwagenchauffeur Niels Jansen (29) uit Lemelerveld niet snel zal vergeten. Hij rijdt dinsdagavond op de snelweg tussen Antwerpen en Gent als een man de weg op rent. Hij wordt geschept en blijft achter op het asfalt. Niels twijfelt niet en zet zijn truck overdwars op de weg."Het was een laagstaande zon, dus ik hield extra afstand van de vrachtwagen die voor mij reed", zegt Niels over de momenten vlak voor het ongeval op de E17. "Dan zie ik ter hoogte van een tankstation meerdere vrachtwagens remmen. Ik wijk uit naar rechts en zie voor me een man op de grond liggen."Niels blijft zo'n twintig seconden staan en zoekt oogcontact met een chauffeur die net als hij is gestopt. Wat te doen? "Hij wees naar zijn horloge, zo van: ik moet door", zegt Niels. De vrachtwagenchauffeur rijdt verder en ook andere automobilisten rijden langs het ongeval."Je hoeft echt niet met z'n honderden te stoppen, maar je kunt toch op z'n minst íéts doen?", zegt Niels. "Sommigen reden al filmend langs. Dan zien ze het slachtoffer en schrikken ze ook nog. Misschien maar goed ook."Niels checkt z'n spiegels, zet z'n zwaailichten aan en draait zijn vrachtwagen overdwars op twee rijbanen, waarmee hij het slachtoffer afschermt. "Vooral voor bescherming van het slachtoffer", zegt de chauffeur. "Maar ook om het zicht te blokkeren."Het slachtoffer ligt op dat moment nog alleen op de grond. "Ik probeerde te communiceren, maar dat was niet mogelijk. Ik legde hem op zijn zij, omdat hij leek te stikken." Twee vrouwen die wél waren gestopt, belden ondertussen met het alarmnummer.Van hen krijgt Niels een schaar waarmee hij de trui van het slachtoffer openknipt om te checken of er geen zware bloedingen zijn. Tien minuten later is het ambulancepersoneel er, dat dankzij Niels z'n voorbereidende werk meteen een infuus kan aanbrengen.Het slachtoffer is een 25-jarige Pool, meldt Het Laatste Nieuws. Volgens het Belgische nieuwsmedium is de man nog steeds in levensgevaar."Ik las net inderdaad dat zijn toestand kritiek is", zegt Niels. "De twee vrouwen hebben het zien gebeuren. Volgens hen stak die man vanaf het tankstation haaks de snelweg over. Ik weet niet wat er precies aan de hand was, maar dit lijkt mij geen gewoon ongeval."Niels blijkt er nuchter onder. "We hebben naderhand met de politie en andere getuigen koffie gedronken, telefoonnummers uitgewisseld en alles nabesproken. Wat ik wil meegeven is dat ik hoop dat meer mensen proberen te helpen, er is bijna altijd wel iets wat je kunt doen."