Woede in Canada: topman zei alleen ‘sorry’ in het Engels na dodelijke vliegtuigcrash

In Canada is enorme woede ontstaan na de dodelijke crash van een vliegtuig van Air Canada op de luchthaven LaGuardia in de Amerikaanse stad New York. Het vliegtuig botste op een brandweerwagen, waarbij twee piloten om het leven kwamen en tientallen mensen gewond raakten. Air Canada-topman Michael Rousseau bood daarop zijn excuses aan, maar deed dat alleen in het Engels. En daar zijn inwoners van het tweetalige land woest over.



De rel zal voor Rousseau een déjà vu-moment zijn. Vier jaar geleden werd de topman ook al op het matje geroepen omdat hij zich enkel in het Engels uitliet tijdens een toespraak.



De gemoederen zijn inmiddels zo hoog opgelopen dat ceo Rousseau op het matje moet komen bij een parlementscommissie in hoofdstad Ottawa. Daar moet hij verschijnen voor de Officiële Talencommissie. Het orgaan is in 2002 in het leven geroepen om taalminderheden in het land te bevorderen. Canada kent namelijk twee nationale voertalen: Engels en Frans. En met name de Franse taal is regelmatig het ondergeschoven kindje. In Canada hebben ongeveer 8 miljoen mensen Frans als hun moedertaal, terwijl driekwart van de bevolking – bijna 29 miljoen mensen – de Engelse taal het best machtig is. In Canada gelden daarom strenge regels over het tweetalige aanbod dat grote organisaties en overheden moeten leveren.



Het gebeurt daarom regelmatig dat de parlementscommissie zich genoodzaakt ziet om verhaal te halen of in te grijpen als de positie van Franstaligen in het nauw dreigt te komen. En dat ziet het parlementsorgaan nu ook gebeuren. De topman van het grootste Canadese luchtvaartmaatschappij had zich in een excuusvideo vrijwel alleen geuit in het Engels. Hij zei – in het Engels – 'diep bedroefd' te zijn door de overlijdensgevallen als gevolg van de crash. Ook noemde hij het 'een zeer donkere dag' voor Air Canada.



De video werd wel begeleid door Franse ondertiteling. Daarnaast begon Rousseau zijn statement met 'bonjour' en eindigde hij met 'merci'. Maar dat is volgens de taalcommissie – en vele Franstaligen in het land – onvoldoende. De commissie kreeg maar liefst 84 klachten over de video, meldt het Canadese medium CBC. Diverse politici hebben zich ook kritisch uitgelaten.



'Gezien dit trieste en grove gebrek aan respect jegens de naasten en familie van de piloot uit Coteau-du-Lac, Antoine Forest, een Franstalige Quebecer, moet de directeur van Air Canada zich zeer serieus afvragen of hij zich niet duidelijk ongeschikt heeft getoond voor de functie die hij bekleedt', zei Yves-François Blanchet, voorman van de sociaaldemocratische partij Bloc Québécois. Blanchet streeft overigens met zijn partij ook naar onafhankelijkheid voor het Franstalige Quebec.



Air Canada moest zich na alle kritiek ook verweren. Volgens de luchtvaartmaatschappij heeft de topman ervoor gekozen om in het Engels de excuses aan te bieden, zodat de inhoud van zijn 'gevoelige boodschap zo duidelijk mogelijk overkwam'. 'Ondanks zijn inspanningen lukt het hem vanwege zijn beperkte kennis van het Frans niet om zo'n gevoelige boodschap in die taal zo goed over te brengen als hij zou willen. Daarom hebben we ondertitels toegevoegd, zodat iedereen zijn boodschap rechtstreeks kan begrijpen



De rel zal voor Rousseau een déjà vu-moment zijn. Vier jaar geleden werd de topman ook al op het matje geroepen omdat hij zich enkel in het Engels uitliet tijdens een toespraak. Journalisten stelden vragen over zijn vermogen om Frans te spreken, maar daarop reageerde hij redelijk laatdunkend. 'Als je mijn werkschema bekijkt, begrijp je wel waarom', reageerde hij na een vraag van een journalist waarom hij de Franse taal niet leert.



De kwestie destijds zorgde ervoor dat de taalcommissie maar liefst 2680 klachten ontving. Niet eerder werden er zoveel meldingen gedaan bij het parlementsorgaan. Uiteindelijk bood Rousseau tegenover de commissie zijn excuses aan. 'Ik geef toe dat het een vergissing was om geen Frans te leren toen ik bij Air Canada ging werken, en ik ben die fout nu aan het rechtzetten.' Tegenover de Canadese parlementsleden liet hij weten dat hij vervolgens iedere ochtend Frans leert van docenten van gerenommeerde instellingen. Maar vier jaar later blijkt dat Rousseau de Franse taal nog niet machtig genoeg is om sorry te kunnen zeggen.

27-03-2026 12:17:09 Spotcatus

Pardon?

