Albert Heijn lanceert ‘ei-phonehoes’ met eierdopje, en het is geen 1 april-grap

Is dit een vervroegde 1 aprilgrap? Als Albert Heijn een gelikt filmpje plaatst over zijn nieuwe ‘ei-phonehoes’, reageren veel volgers argwanend. ‘Dit kán niet echt zijn.’ Maar de supermarktketen laat weten dat het telefoonhoesje, met eierdop aan de achterkant, echt te koop is.Met een mysterieuze Engelse stem wordt het hoesje, dat onmogelijk lekker in de hand kan liggen, geïntroduceerd. ‘Technologie probeert ons al jarenlang dichter bij elkaar te brengen, maar soms drijft het ons uit elkaar. Vooral aan de ontbijttafel’, klinkt het.‘Daarom introduceert Albert Heijn nu een doorbraak in de ontbijttechnologie. De ei-phonehoes, met geïntegreerde eierdop. Je telefoon heeft een nieuwe functie.’Mensen die het zien, kunnen hun ogen niet geloven. ‘Is dit echt? Dit moet wel een 1 aprilgrap zijn’ en ‘1 april is vroeg dit jaar’, klinkt het overtuigd. Maar een woordvoerder van de supermarktketen laat aan deze site weten dat het zeker niet om een grap gaat. „We snappen dat mensen dat denken, maar het is niet zo.’’Hoewel het hoesje een stunt is met een knipoog, is de gadget nu daadwerkelijk te koop.Veel mensen kunnen de bijzondere functie van het blauwe hoesje wel waarderen. ‘Dit is geniaal’, valt te lezen. En dan is het product ook nog eens voer voor woordgrappenmakers. ‘Ei-genzinnig’, ‘Ei-ndelijk de innovatie die we nodig hebben’, ‘EI love it’.Overigens zorgt het product er niet alleen voor dat je je telefoon verplicht met het scherm naar beneden moet neerleggen om een eitje te eten. Liefhebbers gebruiken de eierdop ook als sausbakje, shotglaasje of zuignap voor in de auto.